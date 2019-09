Konsumentenschutz"Wolferner Kürbiskernöl" wird zurückgerufen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Charge von "Wolferner Kürbiskernöl" wird zurückgerufen © Wolfener

Eine Charge "Wolferner Kürbiskernöl" von Martin Danmayr in Oberösterreich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.07.2020 wird von diesem zurückgerufen.



Es wurde bei der Analyse eine Überschreitung des Höchstgehaltes für die Summe von Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen festgestellt, hieß es in einer Aussendung am Sonntag.

Es handelt sich dabei um polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das Produkt wurde somit als gesundheitsschädlich und als nicht sicher beurteilt und unterliegt dem Verbot des Inverkehrbringens. Die betroffene Charge ist nicht zum Verzehr geeignet und kann vom Konsumenten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird rückerstattet.