Während es bei den einen eine kathartische Wirkung hat, endet es bei den anderen als juristische Angelegenheit: das Fluchen

Manchmal verlieren wir die Kontrolle. Zum Beispiel über unsere Ausdrucksweise. Aber warum eigentlich? Andreas Baranyi, Experte für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin der Med Uni Graz, weiß die Antwort.

Andreas Baranyi: "Geschimpft und geflucht wird prinzipiell überall, also in allen Kulturen, bei beiden Geschlechtern, wobei Männer tendenziell etwas mehr fluchen als Frauen. Das Fluchen ist auch sehr kulturspezifisch. Das heißt: Welche Flüche getätigt werden, variiert von Kultur zu Kultur.

Früher war man der Meinung, dass in Folge des Fluchens eine kathartische Wirkung eintritt. Also ein positives, reinigendes Gefühl. Heute weiß man aber aus der Gehirnforschung: Das Fluchen ist auf einen massiven Affektstau im limbischen System zurückzuführen. Das limbische System ist das Zentrum der Emotionen, das beim Fluchen die Überhand gewinnt. Was übersetzt bedeutet: Das Rationale wird beim Fluchen vom Emotionalen übermannt. Damit einhergehend folgt eine körperliche Aktivierung. Stresshormone werden ausgeschüttet, der Herzschlag beschleunigt sich und die Atmung wird schneller. Wer flucht, reagiert also auf eine emotional stark belastende Situation. Das ist die eigentliche Funktion. Natürlich gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel das Fluchen um andere zu unterhalten oder zu provozieren."