So klappt's!Hilfreiche Tipps, die Wanderer wirklich brauchen

So einfach es ist, Wandern zu gehen und die Natur zu genießen, so wichtig ist es, dabei einige Regeln zu beachten.

So finden Wanderer einen sicheren Einstieg © (c) Getty Images/Westend61 (Westend61)

Wandern ist keine Exklusivveranstaltung des Herbsts mehr. Sobald der Schnee die alpinen Landschaften freigibt, nimmt die Besucherfrequenz auf Berggipfeln, Almen und Rundwanderwegen zu. Während unten im Tal die Hitzerekorde purzeln, ist es ein paar Etagen höher temperaturmäßig angenehmer. Dennoch ist Vorsicht geboten: In den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen. Sich vor einer Wanderung entsprechend zu informieren und auch während der Tour Wind und Wolken ständig im Auge zu behalten, kann zur Lebensversicherung werden.

Zudem gehört eine passende Ausrüstung zum individuellen Pflichtprogramm. Einmal am Weg, ist – um Kräfte zu sparen und Verletzungen zu vermeiden – außerdem die richtige Bewegungstechnik ein wesentlicher Faktor.

Alles eine Frage der Haltung

Am Beginn und bergauf gilt dabei vor allem: Runter vom Gas! Im Laufschritt ist man nicht schneller oben, sondern nur früher müde – und „wackeliger“ am Rückweg. Die wahre Prüfung für Kondition, Kraft und Körper ist das Bergabgehen. Allein das Gewicht, das die Knie im Laufe eines Abstiegs abfedern müssen, kann pro Tour mehrere Tonnen betragen. Neben der richtigen Haltung (Körperschwerpunkt über den Füßen) entscheidend sind deshalb die richtige Haltung (auf leichten Wegen die ganze Sohle belasten, im Steilen wenn möglich zuerst mit dem Fußballen aufsetzen, Knie leicht gebeugt lassen) und Schritttechnik (im Steilen kleine, federnde Schritte).

So finden Sie den richtigen Rucksack Die Modellauswahl ist enorm: Von Tages- (bis 20 Liter Fassungsvolumen) über Wander- (bis 30 Liter), Trekking- (zwischen 40 und 70 Liter) bis zu Expeditionsrucksäcken für die Weltreise (ab 70 Liter). Dazu gibt es eigene Rucksäcke für Frauen. Sie passen sich in ihrer Konstruktion, bei den Brust- und Hüftgurten auf den für gewöhnlich im Verhältnis zu den Beinen kürzeren Rücken, die schmäleren Schultern und breiteren Hüften der Trägerin an.



Unabhängig von der Größe des Rucksacks (er sollte nicht länger als der Rücken vom unteren Halsende bis zur Beckenhöhe sein) ist das richtige Einstellen (der Ansatz der Schultergurte soll an den Schulterblättern anliegen) und das richtige Einpacken (was brauche ich wann?) entscheidend: Leichte Ausrüstung in Bodennähe, schwere Gegenstände in Schulterhöhe und körpernahe. Das Gesamtgewicht sollte nicht mehr als ein Viertel des Körpergewichts betragen.

Ihre Checkliste für den Berg

Sie können bis zu einem Viertel der Kniebelastung abfangen – sofern sie richtig eingestellt und eingesetzt werden. Im flachen sollte der Ellbogen einen rechten Winkel bilden, im Gehen sollten sie nahe am Körper geführt werden.Ob in Fixlänge, in der Teleskop- oder Faltvariante ist von den persönlichen Vorlieben oder der Tourcharakteristik und dem Platzangebot im Rucksack abhängig.

Sonnenschutz: Das Risiko, ohne Sonnenschutz (Creme, Kopfbedeckung, Sonnenbrille) Schäden davonzutragen, ist in den Bergen höher. So nimmt die UV-Strahlung pro 1000 Höhenmeter um 15 bis 20 Prozent zu. Verstärkend wirken Eis- und Schneefelder, die bis zu 80 Prozent des UV-Lichts reflektieren.



Wasser: Faustregel an heißen Tagen: Ein halber Liter Flüssigkeit pro Stunde wandern. Nachfülloptionen vor dem Weggehen checken und Route entsprechend planen.



Tierkontakt: Als Wanderer ist man in der Natur zu Gast. So sollte man sich auch so verhalten – rücksichtsvoll. Absperrungen beachten, geschlossene Gatter hinter einem wieder schließen, Hunde an die Leine!



Notfall: Wenn möglich, Verletzten erstversorgen und aus der Gefahrenzone bringen. Nummern vom Alpin Notruf/Bergrettung (140) und EU-Notruf (112) einspeichern. Wenn kein Empfang besteht, zur nächsten Hütte oder ins Tal absteigen, um Hilfe zu holen.

Welcher Schuh für welche Tour? Was man aus der Formel 1 kennt, gilt auch für Wandertouren: Es braucht die richtige „Bereifung“. Im Fall von Bergschuhen kommt es dabei nicht nur auf die Witterung an – wasserabweisendes bis -dichtes und trotzdem atmungsaktives Obermaterial haben mittlerweile fast alle Modelle. Ausschlaggebend ist vielmehr die topografische Charakteristik der Tour: Handelt es sich um einen ausgedehnteren Spaziergang entlang von Forstwegen oder einen felsigen Klettersteig? Um eine Wanderung durch schroffe Schuttkegel und entlang von kantigen Gipfelgraten oder durch feuchte Moorlandschaften und über rutschige Almwiesen? Die Palette an Herstellern und Modellen ist in den letzten Jahren größer geworden.



Geblieben sind Grundregeln, die es zu beachten gilt: Entscheidend ist ein guter Fersenhalt und ausreichend Platz für die Zehen (vorne bei ebenem Untergrund mindestens ein Zentimeter). Die Lebensdauer der Schuhe wird durch richtige Pflege erhöht (regelmäßig reinigen und imprägnieren).

