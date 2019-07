Großes Rätselraten um die Generationen Y und Z: Laut einer Studie sind sie enttäuscht von ihren Arbeitgebern. Was erwarten die jungen Arbeitnehmer und wie hält man sie im Unternehmen? Nachgefragt bei Millennial-Experte Thomas Schneidhofer.

Arbeitgeber müssen vier Generationen an einem Arbeitsplatz managen. © (c) fizkes - stock.adobe.com

Sinnvolle Arbeit wollen sie verrichten. Flexible Arbeitszeiten sind Voraussetzung - und sie haben ein ausgeprägtes Freizeitverständnis. Die Rede ist von den jungen Arbeitskräften der Generation Y, auch Millennials genannt. Eine ganze Reihe von Studien sezieren die Erwartungen der jungen Generation. Doch was sie wirklich wollen, ist offenbar noch immer nicht heraußen, denn laut der Deloitte-Studie sind junge Arbeitskräfte von den Unternehmen, in denen sie arbeiten, enttäuscht. Fast die Hälfte der befragten Millennials und mehr als 60 Prozent der Generation Z wollen den Job in den nächsten zwei Jahren wieder wechseln.