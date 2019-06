Es ist ein spektakulärer Anblick: Die Fassade der Uniqa-Zentrale in der Annenstraße wurde mit Bäumen und Kletterpflanzen begrünt. In wenigen Jahren soll das Gebäude aus rund 500 Quadratmetern Natur bestehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Uniqa-Fassade in der Annenstraße: 500 Quadratmeter sollen bis 2022 begrünt sein. © (c) oliver wolf

Eisenholzbaum, Feldahorn und Blumenesche. Diese drei Bäume gedeihen seit wenigen Wochen an der Fassade der Uniqa-Zentrale in der Annenstraße, zwischen dem zweiten und dem vierten Stock. Die Pflanzentröge fassen rund 2,3 Kubikmeter Erde und Wurzelwerk, was etwa dem Inhalt von 16 Badewannen entspricht. Die Inspiration für das Projekt holte sich Architekt Andreas Salfellner von den Bosco Verticale, den begrünten Zwillingstürmen in Mailand.

Natur in der Stadt

Neben Bäumen wurden auch Kletterpflanzen an der Fassade angebracht, die dazu beitragen sollen, die vollen 500 Quadratmeter zu begrünen. Blauregen, Pfeifenwinde, Klettertrompete, Heckenkirsche, Geißschlinge und wilder Wein klettern das Rankgerüst empor, das in etwa 30 Zentimeter Abstand zur Fassade angebracht wurde und in Zukunft auch zu blühen beginnen soll. „Wir wollten einfach bei uns selbst anfangen und einen Schritt setzen, um die Natur wieder in die Stadt zurückzuholen“, betont Johannes Rumpl, Uniqa-Landesdirektor Steiermark.

Zum Projekt Die Fassade eines rund 40 Jahre alten Bestandsgebäudes in der Grazer Annenstraße sollte begrünt werden. Von Oktober 2018 bis April 2019 wurde an dem Projekt „GrünStattGrau“ gearbeitet. Mehr als die Hälfte der Fassade, 500 Quadratmeter, sollen bis 2022 begrünt sein. Architekt: Andreas Salfellner, Architektursalon

Auftraggeber: Uniqa Versicherungen AG, Landesdirektion Steiermark

Pflanzen: Baumschule und Gartengestaltung Höfler

Nachhaltige Versorgung

Auch die Wasserversorgung der Begrünung ist wohlüberlegt. Mittels Tröpfchensystem werden die Bäume gegossen und bei starkem Regenfall läuft das Wasser weiter ins Kanalsystem. Die installierte Photovoltaikanlage am Dach erzeugt Energie für das Gebäude. Sollte etwas übrigbleiben, wird es ins Stromnetz Graz eingespeist.

Gewachsenes Projekt: Johannes Rumpl (links) mit H. P. Höfler, Andreas Salfellner, Vera Enzi Foto © (c) oliver wolf