Jetzt bewerben Stipendien für MBA-Programm "Change Management" zu vergeben

© photon_photo - stock.adobe.com

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem starken Wandel. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Strukturen und bestehende Rahmenbedingungen noch einmal zu überdenken und anzupassen. „Change Management“ ist in diesen Zeiten zur Grundvoraussetzung geworden.

Um für diesen Wandel gewappnet zu sein und Firmen effizient und wettbewerbsfähig zu halten, bietet Uni for Life Graz das MBA-Programm „Change Management“. Die Kleine Zeitung unterstützt Wissbegierige und vergibt ein Voll- und ein Teilstipendium im Gesamtwert von 14.400 Euro. Wer sich für die Stipendien bewerben will, braucht einen Studienabschluss oder eine entsprechende mindestens drei Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Organisationsentwicklung, im mittleren/gehobenen Management oder in der Beratungsbranche.

Im Rahmen der dreisemestrigen, berufsbegleitenden Ausbildung – immer freitags und samstags – wird vermittelt wie Veränderungsprozesse effektiv und zielorientiert gestaltet werden und alle betroffenen Personengruppen eingebunden werden können. In der Abschlussarbeit werden schließlich Lösungskonzepte zu Fragestellungen aus der Praxis erarbeitet.