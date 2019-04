Mit ihrem Haus am Hügel erfüllten sich Karin Lebitsch und Michael Oberfeichtner ihren Wohntraum.

Karin Lebitsch und Michael Oberfeichtner haben sich ihren Wohntraum erfüllt © (c) oliver wolf

Der kalte Nordwind kann gegen das Haus auf dem Hügel nichts ausrichten. Er greift dort an, wo es die Bewohner am wenigsten spüren - an der Front mit den „kalten“ Räumen - Garage, Speis und Abstellraum. Die Wohn- und Schlafräume öffnen sich Richtung Sonnenuntergang, nach Westen. Karin Lebitsch und Michael Oberfeichtner haben den Kräften der Natur mit schlauer Planung ein Schnippchen geschlagen.

