Etwa 15 von 1000 Babys, die nicht im Krankenhaus auf die Welt kamen, haben ein erhöhtes Risiko zu versterben © (c) Getty Images (Thanasis Zovoilis)

Wie aus einer aktuellen israelischen Studie hervorgeht, gefährden Frauen, die ihr Kind außerhalb des Krankenhauses gebären, nicht nur ihr Kind, sondern auch sich selbst. Entsprechend der Studie verglichen Forscher der Universität Negev des Soroka University Medical Center 3580 Geburten, welche nicht in einem Krankenhaus stattgefunden haben, mit 240000 Krankenhausgeburten. Das Ergebnis: Geburten außerhalb eines Krankenhauses führen dreimal häufiger zu Komplikationen. Das bestätigt auch Studienautor Eyal Sheiner: ''Etwa 15 von 1000 Babys, die nicht im Krankenhaus auf die Welt kamen, haben ein erhöhtes Risiko zu versterben." Zum Vergleich: "Bei jenen, die im Krankenhaus geboren werden, sind es fünf von 1000 Babys."

Auf jedes Szenario vorbereitet sein

Dabei wurden auch Faktoren wie das Alter der Mutter, ihr Gesundheitszustand, ihr Lebensstil und ob sie raucht berücksichtigt. „Diese Studie stimmt mit den Ergebnissen größerer in den USA durchgeführter Studien überein und hat unsere Hypothese bestätigt, dass die Geburt außerhalb des Krankenhauses weitaus gefährlicher ist als in Krankenhäusern", merkt Sheiner an. "Es steht außer Frage, dass ein Krankenhaus sowohl für Mütter als auch für ihre Babys die sicherste Umgebung für die Geburt bietet". Selbst mit den Fortschritten in der modernen Medizin sei die Geburt für Mutter und Kind immer noch traumatisch. Deshalb sei es wichtig, auf jedes mögliche Szenario vorbereitet zu sein.