Lassen Sie sich nicht täuschen: Diese Redakteurin hat keine Ahnung, wie man sich dehnt © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Wer mich kennt, der weiß: Den Alltag bestreite ich mit viel Würde. Und Wäre. Und Hätte. Vor allem, wenn es um Bewegung geht. Während die anderen fleißig sporteln, übe ich mich in Zurückhaltung. Was nicht heißt, dass ich langsam unterwegs bin. Im Gegenteil. Ich führe ein Jetset-Leben. Gschaftig pendle ich zwischen Bett, Kühlschrank und Sofa hin und her. Damit soll jetzt Schluss sein. In den nächsten sechs Wochen wird mein Puls Bereiche außerhalb seines Ruhezustands erkunden. Und zwar jeden einzelnen Tag. An meiner Seite steht Sportwissenschaftler und Trainer Bernd Marl. Mit seinem Fitnessprogramm versucht er meinem trägen Bürostuhlkörper zu mehr Bewegung zu verhelfen. „Es geht nicht darum abzunehmen oder Muskelberge aufzubauen“, erklärt er mir. „Schon ein paar Minuten täglich können helfen.“ Getreu dem Motto „Jeder Kuchen war einmal Teig“ werfe ich mich also ins Sportgewand und damit in den Selbstversuch. Sie hören von mir.