Das erste Mal OP-Pflegerin berichtet von ihrem ersten Einsatz bei einer Hirn-OP

Bei der „Wachkraniotomie“ ist der Patient im OP munter. Was für andere nach Horror klingt, ist für OP-Pflegerin Maike Märzendorfer wie Science Fiction.

© Pajman/Ballguide

Das sagen auch nur wenige: Maike Märzendorfer hat sich schon als Kind in Krankenhäusern immer wohlgefühlt, weil sie diese als interessant, spannend und faszinierend empfand. So kam es auch, dass sie sich für die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Leoben entschied. Spätestens bei ihrer ersten Wachkraniotomie wusste sie: richtige Entscheidung.

