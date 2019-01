potatomakeup Geschminkte Erdäpfel erobern das Internet

Facebook

Glitzer, Glanz und Gloria: Im Moment kursieren Fotos von geschminkten Erdäpfeln im Internet © Instagram | hypnaughty.makeup

Sinnbefreit, aber schön anzusehen - so lässt sich der aktuelle Internet-Trend Hashtag #potatomakeup beschreiben. Im Netz kursieren aktuell viele Videos, die Menschen dabei zeigen, wie sie eine Kartoffel schminken. Akribisch wird geschmiert, gepinselt und gepudert. Einige Exemplare wurden so detailverliebt bearbeitet, das sie glatt an das Make-Up von realen Personen wie Kim Kardashian erinnern. Aber warum das alles? "Ich glaube, es liegt daran, dass Kartoffeln etwas trocken sind und deshalb das Make-Up leicht absorbieren", erzählte

die Make-Up-Artistin Caitlin Rubra in einem BBC-Interview.



Von der Netzgemeinde wird dieser Trend mit einem Augenzwinkern hingenommen: "Super, jetzt hat sogar eine Kartoffel einen besseren Eyeliner als ich", kommentierte eine Nutzerin das bunte Treiben.



Aber sehen Sie selbst: Vorhang auf für den neuesten Digitalzauber!