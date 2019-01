Büroangestellte verbringen 55.000 Stunden ihres Arbeitslebens sitzend: Das und die Organisation von Arbeit an sich soll sich im Büro der Zukunft ändern.

© contrastwerkstatt - stock.adobe.

Zwei von drei Österreichern verbringen mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz als zu Hause – ganz getreu dem Motto: Office Sweet Office. Da ist es nur allzu verständlich, dass man sich diesen Ort so gemütlich wie möglich einrichten will. „Der Arbeitsplatz und die Individualität, mit der man diesen gestalten kann, spielen eine wichtige Rolle für die Zufriedenheit jedes Einzelnen. Der Schreibtisch ist nicht nur ein ganz zentraler Lebensbereich, er stellt auch die wichtigste Kommunikationsstelle im Büroalltag dar“, weiß Heidi Adelwöhrer, Geschäftsführerin von Neudoerfler.

