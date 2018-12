Über 100.000 Spielzeugdrohnen gibt es bereits in Österreich und im Weihnachtsgeschäft werden sie wieder für Umsatzrekorde sorgen. Was für die unbemannten Flugobjekte rechtlich gilt.

© Leo Lintang/stock.adobe.com

Der Drohnen-Hype in Österreich geht weiter und wird vor allem im Weihnachtsgeschäft wieder für Umsatzrekorde sorgen. Beliebt sind bei Herrn und Frau Österreicher die sogenannten Spielzeugdrohnen - also jene Flugkörper, die 79 Joule Bewegungsenergie nicht überschreiten. Über 100.000 sollen laut Schätzungen des Handels bereits bei uns im Land herumfliegen. Und immer wieder sorgen Drohnen für brenzlige Situationen am Himmel.

Der Leiter der Versicherungstechnik "Privat & Gewerbe" bei Uniqa Österreich, Alois Dragovits, ist als Sachversicherungsexperte immer wieder mit den Folgen des Drohnen-Booms konfrontiert: "Abstürze mit Spielzeugdrohnen können Menschen bereits schwer verletzten. Wirklich kritisch wird es aber, wenn eine größere Drohne abstürzt oder es zu einer Kollision mit einem Flugzeug oder Hubschrauber kommt."

Die wichtigsten Regelungen Ganz gleich ob Spielzeug, Modellfluggerät, Multicopter oder gewerblich genutzte Drohne – die Einhaltung einiger grundlegender Voraussetzungen

helfen die Sicherheit aller zu gewährleisten. Betrieb lediglich in Sichtweite – das heißt, der Pilot muss die Drohne permanent sehen können.

Nähert sich ein bemanntes Luftfahrzeug, unverzüglich die Drohne landen. Diese erst wieder in Betrieb nehmen, wenn es außer Sicht- und Hörweite ist.

Den Anspruch auf Datenschutz und Privatsphäre Dritter respektieren. Kein Überfliegen von Menschenansammlungen und dicht besiedelten Gebieten.

Bei Farbgebung und Beleuchtung der Drohne auf bestmögliche Erkennbarkeit für andere Teilnehmer am Luftverkehr achten.

In und über sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Notarzthubschraubern, Rettung und Polizei, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen, im Nahbereich von Flughäfen, Flugplätzen und Heliports

ist der Betrieb von Drohnen oder Flugmodellen (auch Spielzeugen) verboten. Unter Spielzeug laufen kleine, etwa handtellergroße Fluggeräte, die weniger als 250 g wiegen und nicht über 30 Meter fliegen dürfen.

Flugmodelle mit einer Masse bis 25 kg, die in einem Umkreis von maximal 500 m unter 150 m Flughöhe betrieben werden und deren Betrieb unentgeltlich, nicht gewerblich

und ohne eine Kamera erfolgt, brauchen keine Bewilligung. Für alle Drohnen über 250 g Abfl ugmasse und einer Kamera, welche nicht rein zum Zwecke des Fluges gedacht ist, benötigt man eine luftfahrtrechtliche Bewilligung.

Alle Drohnen über den genannten Klassen sind unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 2. Für deren Betrieb ist unter anderem ein Pilotenschein für den Steuerer vorgeschrieben.

Grundsätzlich gilt in Österreich: Drohnen über 79 Joule Bewegungsenergie brauchen eine Genehmigung der Austro Control und eine eigene Haftpflichtversicherung - auch wenn sie das Gerät nur für private Zwecke nutzen. Unbemannte Luftfahrzeuge mit einer maximalen Bewegungsenergie von bis zu 79 Joule und bis zu einer Flughöhe von 30 Metern benötigen laut österreichischem Luftfahrtgesetz keine Betriebsbewilligung.

Zur Vereinfachung der Frage, ob es sich bei einer "Drohne" um Spielzeug handelt oder nicht, wird anstelle der 79 Joule häufig ein Grenzwert von 250 Gramm Gewicht angeführt. Der Grund: 250 Gramm entsprechen bei einem Absturz aus einer Betriebshöhe von 30 Metern 79 Joule Bewegungsenergie. Somit ändert sich die Bewegungsenergie mit steigendem Gewicht.

Tipps für den sicheren Betrieb Haftpflichtversicherung abschließen.

Kein Überfliegen von dicht besiedeltem Gebiet.

Kein Betrieb bei Dunkelheit.

Kein Überfliegen von Menschenansammlungen, außer es liegt eine behördliche Genehmigung vor.

Kein Überfliegen von feuer- oder explosionsgefährdetem Industriegelände.

Kein Betrieb, wenn dadurch Zugtiere, Wild oder Weidevieh beunruhigt oder gefährdet werden könnte.

Kein Betrieb innerhalb von Kontroll- und Sicherheitszonen – damit wird der bis zum Erdboden reichende Luftraum in unmittelbaren Umgebung eines Flughafens, dessen Flugverkehr von einem Fluglotsen kontrolliert wird, bezeichnet.

Kein Betrieb im Nahbereich von sonstigen Flugplätzen – auch Notarzthubschrauberstützpunkte sind Flugplätze.

Drohnenpiloten sollten im In- wie auch im Ausland immer auf Sicht fliegen, die Privatsphäre Dritter und den Datenschutz achten, ausreichend Abstand zu Gebäuden und unbeteiligten Personen einhalten, Flugverbotszonen einhalten sowie immer landen, wenn sich bemannte Luftfahrzeuge nähern. "Darüber hinaus sollte unbedingt eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, da im Falle eines Unfalls der Drohnenpilot haftet", sagt Benjamin Hetzendorfer, Drohnenexperte des ÖAMTC.

Agentur Archive - document view Neben diesen allgemein gültigen Vorgaben, gibt es doch für einige beliebte Urlaubsländer spezifische Vorgaben. "In Deutschland und Spanien gilt für Drohnen über 250 Gramm Abfluggewicht eine Kennzeichnungspflicht", stellt der ÖAMTC-Experte fest. "Diese besagt, dass auf der Drohne der Name und die vollständige Adresse des Halters feuerfest und deutlich sichtbar angebracht sind." In Ungarn und Kroatien wiederum muss man schon einige Wochen vor dem Aufenthalt bei den Flugsicherheitsbehörden um eine Fluggenehmigung ansuchen. "Und in Ägypten sind Drohnenflüge für Ausländer generell verboten", ergänzt Hetzendorfer.