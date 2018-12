Die Wiener Agentur "Meine Rede" bietet gestressten Managern einen ganz besonderen Service an.

"Gerade jetzt in der hektischen Weihnachtszeit wird unser Overnight-Reden-Service dankbar angenommen", sagt Michaela Mojzis-Böhm, Gründerin von "Meine Rede". Ihr Online-Startup hat sich auf persönliche Redemanuskripte für verschiedene Anlässe spezialisiert. Kunden befüllen einen Online-Fragebogen und bedienen einen eigens entwickelten Stilbarometer. "So können wir uns rasch in die Person und jeweilige Situation hineinversetzen", erklärt Michaela Mojzis-Böhm, die selbst fast 30 Jahre Erfahrung als Kommunikationsprofi hat. (Musterrede zum 85. Geburtstag des Vaters)

Jede Rede ist ein Einzelstück und zwischen fünf und acht Minuten lang. Üblicherweise ist die Rede innerhalb von sechs Tagen fertig. Für dringende Fälle gibt es auch einen Overnight-Reden-Service. Dann ist das Manuskript innerhalb von nur 24 Stunden im Posteingang. "Wir arbeiten rasch, diskret und finden die passenden Worte", so Mojzis-Böhm.