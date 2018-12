Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) KANIZAJ

Raimund Winter kommt gerade aus dem OP, wo er unter anderem half, einen Ischiasnerv freizulegen und bei einem anderen Patienten einen Nerventumor zu entfernen. Der 33-Jährige wusste bereits im Kindergarten, dass er einmal Arzt werden will. Warum er sich für die Plastische Chirurgie entschieden hat und was ihn bisher am meisten in seinem Job beeindruckt hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.