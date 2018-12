Platz 4 im EU-Schnitt Ein Drittel der Österreicher fühlt sich längerfristig arbeitsunfähig

Ein Viertel der EU-Bürger über 16 Jahre fühlte sich 2017 für mehr als die Hälfte des Jahres arbeitsunfähig. Am meisten sind es in Lettland, Österreich liegt in diesem Ranking auf Platz vier.