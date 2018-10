Facebook

© karepa - stock.adobe.com

Halloween hat sich in Österreich, trotz Kritik an dem "fremden" Brauchtum, fest etabliert: Viele Kinder fiebern oder zittern mittlerweile der Nacht auf den 1. November entgegen. Kein Wunder, ist dies doch die schaurige Nacht der verirrten Seelen, des keltischen Todesgottes Samhain und des Hexensabbats.

Die in den USA gebräuchlichen Feiern haben sich auch in Mitteleuropa durchgesetzt - am besten ist dies daran zu erkennen, dass in den heimischen Supermärkten Schoko-Nikoläuse und -Krampusse Anfang Oktober noch nicht die Szenerie beherrschen. Stattdessen sind nachempfundene und echte Kürbisse an allen Ecken und Enden zu sehen.

Die Kinder haben eins zu eins den Brauch übernommen, kostümiert von Haus zu Haus zu ziehen. Mit den deutschen Entsprechungen für "Trick Or Treat" erpressen sie scherzhaft drohend Süßigkeiten, zumeist mit "Süßes, sonst gibt's Saures".

"Diese Nacht ist schrecklich!"

Bewegt sich dieses Fest trotz Schabernacks meist im harmlosen Bereich - die zahlreichen Legenden, die sich um Halloween ranken, sind es mit Sicherheit nicht. So schrieb ein römischer Dichter über den Monatswechsel von Oktober auf November: "... Diese Nacht ist schrecklich! Die Kelten trinken das Blut von Kindern. Dann geben sie sich abstoßenden sexuellen Praktiken hin. Sie verschonen weder Kinder noch Mütter, Menschen jeden Alters und Geschlechts ..."

Schottland: Zum Gruseln The Real Mary King’s Close, Edinburgh.

In einer Stunde entdecken Besucher hier die wahre Geschichte von Edinburghs Untergrund und bekommen haarsträubende Einblicke in das berühmt-berüchtigte Hexenzeitalter der Stadt, das 18. Jahrhundert. Lassen Sie sich in eine Zeit entführen, als Mary King’s Close noch nicht im finsteren Untergrund verborgen lag, aber an jeder Ecke Angst und üble Gerüchte lauerten. www.realmarykingsclose.com Culzean Castle, Ayrshire.

Culzean Castle kann mit einem gespenstischen Dudelsackspieler aufwarten. Der Legende nach ist er einst im Höhlenlabyrinth unterhalb des Schlosses verschwunden. Jetzt soll sein Spiel oft bei Hochzeiten und in stürmischen Nächten erklingen. So mancher Besucher will ihm zudem auf dem Gelände rund um das Schloss begegnet sein. Glamis Castle, Forfar.

Glamis Castle ist berühmt-berüchtigt als eines der Schlösser Schottlands, das besonders häufig von Geistern heimgesucht wird. König King Malcolm II. wurde hier ermordet und hinterließ einen Blutfleck auf dem Fußboden, der sich einfach nicht entfernen ließ. Schließlich half es nur, einen neuen Boden zu verlegen. Gerüchten zufolge gibt es im Castle außerdem mehrere geheime Zimmer. In einem davon soll ein Monster gehaust haben, das des Nachts sein Unwesen im Haus getrieben haben soll. Die Kapelle des Schlosses ist jedoch das Revier der „Grey Lady“: Zahlreiche Augenzeugen berichten, der Geisterdame dort begegnet zu sein. Halloween Midnight Vigil.

Mutige, die dem gespenstischen Treiben in den Katakomben von Edinburgh auf den Grund gehen wollen, können in einer kleinen Gruppe und zusammen mit einem spirituellen Medium die dunkelsten Stunden der Nacht hier verbringen und zu Geschichten von Untaten, Folter und Hinrichtungen auf Besucher aus der Vergangenheit warten. Aber Achtung: Wer hier wem auflauert, ist ungewiss! www.mercattours.com. Mostly Ghostly Comlongon Ghost Tour

Comlongon Ghost Tour ist ein spannendes neues Projekt von Comlong Castle nahe Dumfries und Mostly Ghostly Investigations. Begeben Sie sich auf Gruseltour im Geisterschloss und hören unheimliche Legenden aus der dunklen Geschichte von Comlongon Castle. Außerdem erwarten Sie gruselige Köstlichkeiten und die Möglichkeit, sich auch über Nacht weiter zu fürchten. www.mostlyghostly.org/ Samhuinn Fire Festival, Edinburgh

Dieses keltisch-heidnische Festival verwandelt die berühmte Royal Mile in der Altstadt von Edinburgh in der Halloween-Nacht in ein mystisches Spektakel aus Feuer, Musik und Tanz. Die Künstler der Beltane Fire Society werden auch dieses Jahr wieder in fantasievollen Kostümen den Kampf zwischen den Königen des Sommers und des Winters zelebrieren. Alle Infos gibt’s hier St Andrews, Fife.

Diese historische Küstenstadt ist voller düsterer Legenden. Bewohner wollen hier in dunklen Gassen nicht nur den Geist eines ermorderten Erzbischoffs, sondern sogar den Teufel höchstpersönlich gesehen haben! In den Ruinen der Kathedrale wird immer wieder eine unbekannte Dame in einem langen, weißen Kleid und mit Schleier gesichtet. Instagram 1/7

Die ältesten Wurzeln finden sich bei den schottisch- und irisch-keltischen Druiden: Demnach war es der Tag der Ernte und die Nacht, in der die Erde am nächsten bei der Welt der Geister war und deren verirrte Seelen umhergingen. Mit einem Festmahl sollten diese besänftigt werden.

Die Rolle der Geister haben heute die Kinder übernommen. In den Gewändern von Gespenstern, Hexen, Gnomen, Zwergen, Dämonen, Teufeln, Skeletten, Fledermäusen, Eulen und anderen Fabelwesen ziehen sie durch die Straßen.

Der Kürbis in der Hauptrolle

Fehlt noch eine klassische Zutat für ein gelungenes Halloween-Fest - der Kürbis: Auch dazu gibt es die passende Mär. Sie betrifft den irischen Dorfschmied Jack O'Lantern, der so geizig und habgierig gewesen sein soll, dass ihm sogar in der Hölle der Zutritt verwehrt wurde. Er wurde bestimmt, auf ewig mit einer Laterne herumzuziehen. Nur ein Stück glühender Kohle in einer ausgehöhlten verrunzelten Zuckerrübe bekam er mit. Über irische Auswanderer kam die Geschichte von Halloween nach Amerika - und dort wurde aus der Rübe ein Kürbis.

Der Name Halloween hat wiederum mit dem 1. November, dem Allerheiligentag, zu tun. Dieser heißt im Englischen "All Saints Day" oder "All Hallows", der Abend davor daher der "All Hallows Eve" - verkürzt eben Halloween. Dieser soll übrigens sehr gut für Weissagungen geeignet sein. Beliebt sind Prophezeiungen zu Reichtum und privatem Glück. So werden Münzen und Ringe oder Fingerhüte in Speisen entdeckt, der Finder wird zu Dagobert Duck oder segelt in den Hafen der Ehe bzw. bleibt sein Leben lang allein.