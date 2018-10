In Dusiburg wurde eine Schein-Bushaltestelle für Demenzkranke eröffnet. An dieser Haltestelle können demente Menschen auf den Bus warten - bis sie vergessen haben, wohin sie eigentlich wollten.

An dieser Haltestelle können Demenzkranke auf den Bus warten - kommen wird der aber nie © Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG)

Es gibt eine Wartebank, einen Fahrplan und natürlich auch das Verkehrszeichen, das die Bushaltestelle ausweist. Was dort allerdings nie hält ist ein Bus. Wozu also diese Attrappe? Diese Scheinhaltestelle dienen als Erinnerungspunkte für Demenzkranke. Dass die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) diese Haltestelle ausgerechnet vor dem Walter-Cordes-Wohnstift, einem Seniorenheim errichtet hat, ist also kein Zufall.