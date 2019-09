Schwarze Katze von links!Freitag, der 13.: Der Sündenbock im Kalenderjahr

Facebook

Es muss ja nicht gleich Jason aus dem Horrorklassiker „Freitag, der 13.“ sein, der persönlich mit Motorsäge im Anschlag auf einen Kaffee vorbeikommt. Es genügt, wenn man morgens mit dem linken Fuß aus dem Bett stolpert, an keinem anderen Tag im Jahr würde man diese kleinen Vorzeichen so in die Waagschale werfen, dass der Tag schon vorbei ist, noch bevor er überhaupt begonnen hat. Aber sehr wohl am Freitag, den 13., der schon als institutionalisierter Tag des Unglücks gilt.