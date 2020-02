Facebook

© picsfive - Fotolia

Mit der Musikkassette ist es so wie mit dem Vierteltelefon, manche (junge Menschen und Städter) glauben tatsächlich, es ist eine urbane Legende. Dabei war es in den Achtzigern neben der Mutprobe und dem Liebesbrief die einzige Möglichkeit, seinen Gefühlen am laufenden Band Ausdruck

zu verleihen. Die weniger poetisch Begabten sind sogar heute noch der Meinung: Mehr Komponist geht nicht. Wer in Zeiten von Spotify & Co. erst recht ein Mixtape zum Valentinstag verschenken möchte, dem seien Mut, Hingabe und Geduld gewünscht, denn schon das Besorgen des notwendigen Werkzeugs wie Kassettenrekorder und Kassetten wird eine Herausforderung.

Hürden und Stolpersteine

Ist diese Hürde einmal genommen, warten schon die nächsten Stolpersteine. Nämlich die Komposition des Tapes an sich. Delikate Angelegenheit Denn schon Rob Gordon in „High Fidelity“ wusste, dass die richtige Mischung eines Mixtapes eine delikate Angelegenheit ist. „Zunächst einmal verwendet man fremde Poesie, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und es dauert viel länger, als man denkt.“ Also, Vorsicht! Ein Mixtape muss in seiner Gesamtheit gesehen und gehört werden. Es ist keine simple Aneinanderreihung von Liedern, sondern ein in sich abgeschlossenes Werk, das einzig und allein auf eine Person zugeschnitten ist. Im besten Fall ein Gleichklang der

Herzen.



Und so funktioniert’s: