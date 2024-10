Als im August bekannt wurde, dass Birgit Preschan und Patrick Faist das Restaurant Broadmoar im weststeirischen Oisnitz übernehmen, war von einer der spannendsten Neuübernahmen in der gastronomischen Steiermark die Rede. Kein Wunder: Das 3-Hauben-Restaurant des umtriebigen Kochs und Gastronomen Johann Schmuck hat sich in den vergangenen Jahren zurecht als kulinarisches Juwel der Weststeiermark etabliert. Wie es unter der Leitung dieses neuen – und sehr erfahrenen – Duos weitergehen würde, war vor allem deswegen spannend, weil es „Hemmschwellen abbauen“ will.