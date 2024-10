„Das ist frisches Blut von meinem Bruder. Also nicht von ihm. Von einem Schwein, das er geschlachtet hat“, begrüßt uns August Schmölzer in seiner Küche in St. Stefan ob Stainz. Der bekannte steirische Schauspieler hat ein neues Buch mit dem Titel „Heimat“ veröffentlicht. Darin geht es nicht nur um böses Blut zwischen Winzern, sondern auch um den roten Lebenssaft als vergessene kulinarische Besonderheit. „Eine spannungsreiche Geschichte, in der er nichts ausspart und niemandem etwas erspart“, hat Kleine-Zeitung-Kollege Bernd Melichar in seiner Rezension geschrieben.