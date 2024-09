Der Wein erzählt im Glas, was die Pflanze das ganze Jahr hindurch so erlebt hat. Und Fakt ist: Guter Wein braucht gute Böden. Welche Nährstoffe in Form von Mineralien für die Rebe verfügbar sind, hängt einerseits von der Düngung ab, andererseits aber auch vom Gestein, aus dem der Boden entstanden ist. Weingärten und Böden in Balance zu halten ist deshalb oberstes Gebot von Winzer Armin Tement.