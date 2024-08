In unsteten Zeiten gibt es nichts Sinnvolleres, als Menschen zusammenzubringen, statt auseinander. Bestes Symbol dafür ist seit langer Zeit die „Brücke der Freundschaft“ zwischen Bad Radkersburg und Gornja Radgona in Slowenien. Und genau dort, in Bad Radkersburg, steigt am morgigen Sonntag ein kulinarisch hochwertiges Musikfestival, das für ein Grenzen überschreitendes Genussspektakel steht.