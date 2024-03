Kommenden Montag erscheint in Österreich wieder der Restaurantführer Falstaff. Sie haben im letzten Jahr in einem Instagram-Post die Bewertung darin stark kritisiert. Ihr Restaurant Hiša Franko wurde zwar mit vier Gabeln und 96 Punkten ausgezeichnet – das, was aber angeblich bewertet wurde, lag laut dem angefügten Text jedoch bereits sechs Jahre zurück?

ANA ROŠ: Das war sehr irritierend. Man versucht anscheinend mit Restaurants, die man nicht einmal besucht hat, mehr Bücher zu verkaufen. Ich habe das System, wie Falstaff bewertet, auch nie genau verstanden. Die Leute lesen das, stellen sich auf diese Art Küche oder auf spezielle Gerichte ein und vor Ort herrscht dann mittlerweile natürlich eine ganz andere Welt. Das kann zu sehr unzufriedenen Gästen führen. Es ist nicht fair. Und dafür arbeiten wir alle zu hart hier im Hiša Franko.

Auch den slowenischen Gault Millau sehen Sie eher kritisch?

Der Gault Millau führt uns mit 18 von 20 möglichen Punkten. Wenn das die Meinung von etablierten Testern ist, gut. Vergleicht man deren Bewertungen aber mit denen vom Guide Michelin, muss man sich schon wundern. Eines der unmittelbar mit 17,5 Punkten nächstgereihten Restaurants hat etwa nicht einmal einen Stern. Das sind also ganz andere Parameter. Irgendetwas ist offensichtlich falsch. Und das ist schade, denn Gault Millau war der erste Guide, der nach Slowenien kam. Aber er hat im letzten Jahr bei allen seine Glaubwürdigkeit verloren. Es ist sinnlos, so einen Führer zu haben. Ich persönlich glaube an Ehrlichkeit und Fairness.

Die Freude über die drei Michelin-Sterne wiederum war groß. Dennoch haben Sie mir erzählt, es hätte sich dadurch nichts verändert. Wie meinen Sie das?

Hiša Franko war bereits ein sehr etabliertes Restaurant, als der Guide Michelin nach Slowenien kam. Seit sechs Jahren in der „The 50 Best Restaurants of the World“-Liste, ich war „The World‘s Best Female Chef“ 2017 und kam in der weltweit beliebten Netflix-Dokureihe „Chef‘s Table“ vor. Unser Restaurant war also bereits davor bestens gebucht und wir hatten eine lange Warteliste mit vielen internationalen Gästen. Was ich aber vor allem damit meine ist, dass wir nichts an unserem Konzept, an unserer Einstellung verändert haben, als der Guide Michelin nach Slowenien kam.

Beim Tag der Kärntner Gastgeber im Casino Velden diskutierte Ana Roš auch mit österreichischen Gastro-Experten über die Bedeutung der Restaurantführer. © Weichselbraun Helmuth

Sie sprechen damit die Tatsache an, dass viele Köchinnen und Köche ihren Stil an die rote Gourmet-Bibel anpassen, um möglichst gut bewertet zu werden.

Genau. Ich kenne da einige Beispiele und halte davon eher wenig. Als Autodidaktin, mit einem sehr regionalen, nachhaltigen Restaurantkonzept war ich mir erst nicht sicher, ob uns der Guide Michelin überhaupt mit einem Stern bewerten würde. Er hat uns 2020 aber gleich mit zwei ausgezeichnet. Das zeigt, dass sich dieser klassische Führer geöffnet hat. Dass er auch für individuellere Restaurantkonzepte offen ist. Alles, was ich danach getan habe, um möglicherweise auch den dritten Stern zu bekommen, war, meinem Serviceteam Schauspielunterricht zu bezahlen. Danach haben sie begonnen, sich mehr aufeinander zu verlassen, ein besseres Team zu sein, selbstsicherer aufzutreten. Jetzt wissen sie ganz genau, wie man sich besser artikuliert und haben gelernt, wie man sich bewegt. Das hat anscheinend erst den dritten Stern ermöglicht.

Also auch eine Ermunterung an die österreichischen Top-Restaurants, sich nicht vom eigenen Weg abbringen zu lassen und sich auf die Sterne auszurichten?

Genau. Man sollte nicht versuchen, jemand anderes zu sein als man selbst, aber immer für Überraschungsmomente sorgen. Die Komfortzone verlassen. Forschen. Wachsen. In Österreich gibt es großartige Köchinnen und Köche. Es gibt die tollsten Produkte und ein hervorragendes touristisches Angebot. Eigentlich der bestmögliche Ort, um als kulinarische Nation auch international für Aufsehen zu sorgen. Ihr habt bereits eine Menge österreichische Foodies. Ich bin mir sicher, durch den Guide Michelin werden auch noch viel mehr internationale dazu kommen.

Die slowenische Küchenchefin wurde mehrfach zur besten der Welt gewählt. © Weichselbraun Helmuth

Welche Bewertung, welcher Guide hat Ihnen denn bisher die meisten Gäste, das größte mediale Echo gebracht?

Auf jeden Fall kein Guide. Chef‘s Table auf Netflix war die absolut größte Veränderung. Nachdem unsere Episode veröffentlicht wurde, war das Hiša Franko nicht mehr ein regionales, sondern wurde ein weltberühmtes Restaurant. Also zu dieser Zeit, weit vor dem dritten Stern, wurden wir ein sogenanntes „Destination“-Restaurant. Also eines, für das Menschen aus der ganzen Welt nur wegen des Essens anreisen. Davor hatten wir ein sehr familiär strukturiertes Geschäft. Die ganze Familie war involviert und ich war multitaskingfähig. Ich konnte das Telefon abnehmen, Reservierungen entgegennehmen, Karotten schälen, Brot backen, mit Gästen sprechen, grillen, was auch immer. Als Netflix in unser aller Leben trat, war das Restaurant schlagartig jeden einzelnen Monat voll. Das heißt, selbst im Jänner und Februar, also in der Nebensaison, gab es eine Warteliste. Amerikaner, die nur zum Essen kommen, Leute, die aus Australien einfliegen. Australien, können Sie sich das vorstellen? Und ich musste die Struktur des Restaurants ändern. Das, was damals war, ist absolut nicht mehr das gleiche Restaurant wie heute. Es sind zwei verschiedene Welten.

Nach einer fast dreimonatigen Pause eröffnet das Hiša Franko jetzt am 20. März wieder mit einem neuen Menü?

Wir ruhen uns nicht auf den drei Sternen aus und riskieren etwas komplett Neues. Es gibt ein tolles 15-Gang-Menü, in dem nur zwei Gerichte wiederkehren, die zu Hiša-Franko-Klassikern wurden. Unsere Kartoffel, die in einer Heukruste gegart wird. Und das Maisbeignet (Anm. d. Red.: köstliche kleine, mit Mais gefüllte Kuchen) mit hauchdünnem, knusprigem Teig und einer Füllung aus fermentiertem Hüttenkäse, geräuchertem Forellenkaviar und Schnittlauch. Der ganze Rest der gastronomischen Reise ist eine große Überraschung.