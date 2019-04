Facebook

In der Karwoche ist das Fastentuch von Professor Peter Brandstätter noch zu besichtigen © Rie-Press

Seit dem Jahr 2000 verhüllt das vom Spittaler Künstler Professor Peter Brandstätter gestaltete Tuch in der Fastenzeit den Altar der kleinen Kirche Maria Bichl in Lendorf. Es ist eines der schönsten Fastentücher im Bezirk Spittal. Der weithin bekannte Künstler, auch Ehrenbürger der Stadt Spittal, ist 2015 verstorben und hat sein Werk der Pfarre St. Peter in Holz vermacht. Es ist noch in der Karwoche für die Besucher der Kirche zu sehen.