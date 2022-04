Freitag, 29. April 2022, 19.30 Uhr

CCW, Stainach

Njamy Sitson

Der aus Kamerun stammende Komponist, Erzähler und Schauspieler Njamy Sitson ist ein Weltbürger mit afrikanischen Wurzeln. Der Multi-Instrumentalist verkörpert das Ideal einer Musik ohne Grenzen, in der die Klänge aus aller Welt harmonisch verschmelzen.

Tel. (03682) 23 2 50

Weltmusik mit Njamy Sitson im CCW in Stainach © Sonstiges, Georg Oberweger

Freitag, 29. April 2022, 20 Uhr

Orpheum Extra, Graz

Amanda - Space Rock

Die steirische Psychedelic-Rock-Band Amanda präsentiert ihr zweites Album „Weltenraum“. Dabei fusioniert sie Einflüsse wie Hawkwind, Pink Floyd oder Hubert von Goisern zu ganz Eigenem.

Tel. (0316) 80 08-90 00

Amanda - Psychedelic Rock mit Ennstaler Wurzeln © Sonstiges, Amanda

Samstag, 30. April 2022, 10 bis 18 Uhr

Hauptplatz, Deutschlandsberg

Biofest & Kunst im Schilcherland

Mit dem traditionellen Bio-Fest Deutschlandsberg startet die beliebte steirische Bio-Fest-Saison. Neben Kulinarik, Jungpflanzen, Musik und Information rund um biologischen Landbau gibt es auch Kunsthandwerk, Kletterturm, Kinderschminken u.v.a.

Tel. (0316) 80 50-71; www.bio-austria.at

Zeit fürs Frühlingserwachen beim Biofest am Deutschlandsberger Hauptplatz © Sonstiges, Reinprecht Alois





Samstag, 30. April 2022, 10 bis 17 Uhr

Seifenfabrik, Angergasse 43, Graz

Kinderfestival - Pop-Up Messe für Kinder und Familien

Unter dem vielversprechenden Motto „Ab in den Dschungel!“ sind rund 70 Austellerinnen und Aussteller mit Produkten und Dienstleistungen für die ganze Familie vertreten. Das Rahmenprogramm bietet Tanzworkshops, Bastelstationen u.v.m.; Kinder bis zu 12 Jahren haben freien Eintritt.

Tel. 0664-200 45 76; www.kinderfestival.at

Das Kinderfestival ist die Shop-Up und Pop-Up Ausstellermesse für die Kleinen und Großen © Sonstiges, Kinderfestival

Samstag, 30. April 2022

International Sculpture Day

11 Uhr: Führung durch den Österreichischen Skulpturenpark, Unterpremstätten (nur mit Anmeldung: 0699-1500-5794)

15 Uhr: Führung durch den öffentlichen Raum von Graz (nur mit Anmeldung: 0699-1855-1000)

Am International Sculpture Day lädt das Joanneum-Vermittlungsteam zur Skulpturenpark-Führung; Jasmin Haselsteiner-Scharner führt durch den öffentlichen Grazer Raum.

Ein Tag im Zeichen der Skulptur in und rund um Graz © Sonstiges, UMJ

Samstag, 30. April 2022, 19.30 Uhr

Musikschule, Deutschlandsberg

Ukraine-Benefizkonzert

Der Kammermusikkreis Ernst Friessnegg gestaltet mit den Sängerinnen Tetiana Miyus und Ekaterina Slawinski (beide aus der Ukraine) sowie Philipp Scheucher und Anna Maier (Klavier) einen abwechslungsreichen Abend.

Tel. 0664-545 19 95

Benefizkonzert mit Kammermusikkreis Ernst Friessnegg © Sonstiges, KK

Samstag, 30. April 2022, 19.30 Uhr

Gasthof Schwammer, Dechantskirchen

Vielseitig desinteressiert

Die Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, Autorin und Mutter Eva Maria Marold erzählt in ihrem Kabarettprogramm „Vielseitig desinteressiert“ Köstliches aus ihrem Leben.

Tel. (03339) 22 4 13

Eva M. Marold präsentiert ihr neues Kabarettsoloprogramm © Sonstiges, Andreas Mueller

Samstag, 30. April 2022, ab 10 Uhr

Sonntag, 1. Mai 2022, ab 10 Uhr

Gemeindepark Eggenberg, Graz

Maibaumfest in Eggenberg

An zwei Tagen wird heuer wieder ein Maibaumfest in Eggenberg stattfinden. Mit viel Musik wie von den Neudauer Schuhplattlern, Tanz und einem Kinderprogramm.

Tel. 0664-632 60 06; www.eggenbergervielfalt.at

Der Verein Eggenberger Vielfalt lässt altes Brauchtum aufleben © Imago, imago/Jochen Tack

Sonntag, 1. Mai 2022, 9 bis 17 Uhr

Österreichisches Freilichtmuseum, Stübing

Auf in den Frühling

Am ersten Mai steht das Österreichische Freilichtmuseum Stübing traditionell im Zeichen des Maibaumaufstellens mit regionalen Musikgruppen, Maitanz, Maibaumkraxeln sowie Märchenerzählungen, Schmankerl, Pflanzenmarkt und Philatelietag.

Tel. (03124) 53 7 00

Maibaumaufstellen im Freilichtmuseum Stübing © Kleine Zeitung, Jürgen Fuchs/Kleine Zeitung

Sonntag, 1. Mai 2022, 19.30 Uhr

Stadtwerke-Halle, Hartberg

"Der Hagestolz" mit Philipp Hochmair

Der bekannte Schauspieler Philipp Hochmair vereint mit den Österreichischen Salonisten zwei Giganten der oberösterreichischen Kultur: Adalbert Stifter und Anton Bruckner. Stifters „Hagestolz“ mit seinem Gegensatz von Jugend und Alter begegnen die Salonisten mit Bearbeitungen von Bruckners Frühwerken bis zu seinen späten Sinfonien.

Tel. (03332) 60 31 21