Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 25. bis 27. März empfiehlt.

Der Kreischer © Tom Lamm

Samstag, 26. März 2022

Keine Gnade für die Wade. Am längsten Riesentorlauf der Welt (6, 7 km!), dem „Kreischer“, dürfen alle teilnehmen, die ein gleitholzähnliches Schneesportgerät besitzen. Egal, ob Alpin-, Kurz-, Touren- oder Langlaufski, Snowboard, Telemarker, Skibob oder Eigenkreation: Teilnehmer von 10 bis 99 Jahren sind willkommen. Verkleidung ist durchaus erwünscht. Auch „Die Niachtn“ sorgen für Unterhaltung.

Kreischberg. 26. 3. www.derkreischer.at

Freitag, 25. März 2022

„Wiener Blond“ tanzt „Bis in der Früh“. Verena Doublier und Sebastian Radon – bekannt als das Duo „Wiener Blond“ – singen sich seit 2012 durch ihre Alltagswelten und in die Herzen ihres Publikums. Nun wird 10-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert und das dritte Studioalbum präsentiert: „Bis in der Früh“ beinhaltet zwölf tanzbare Songs über den Großstadtdschungel und mögliche Überlebensstrategien – musikalisch verpackt in einer eigenständigen Variante urbaner Popmusik, mit so vielfältigen Einflüssen, wie sie das Leben in der Großstadt eben bietet.

Orpheum, Graz. 25. 3., 20 Uhr. Tel. (0316) 80 00

Wiener Blond Foto © Konstantin Reyer

Freitag, 25. März 2022

Jazz Night mit Posaune. Das Ensemble „Freedom Now!“

unter der künstlerischen Leitung von Heinrich von Kalnein begrüßt in der kommenden „KUG JazzNight!“ den renommierten Posaunisten Nils Wogram. Wogram zählt zu den wichtigsten europäischen Jazzmusiker*innen. Bei diesem Konzert folgt seine Soloposaune den Tunes der KUG-Studierenden des Ensembles.

Wist, Moserhofgasse 34, Graz. 25. 3., 20 Uhr. jazz@kug.ac.at

Nils Wogram Foto © KK

Freitag, 25. März bis Sonntag, 27. März 2022



Kunst und Kulinarik. Mehr als 40 Aussteller und Ausstellerinnen präsentieren kunstvoll gestaltete Ostereier, vielfältiges österliches Kunsthandwerk und frühlingshafte Deko bei der traditionellen Osterausstellung in Schloss Farrach. Beim „Palmbuschen-Binden“, Eier-Malen und anderen Handwerksvorführungen kann man zuschauen und Schokohasen entstehen live in der Schokoladenwerkstatt bei Josef Kern. Osterschinken, Osterbrot & Co. werden von Murtaler Biobauern präsentiert. Der steirische Künstler Franz Krammer macht es im Rahmen der Sonderschau möglich, eine längst vergessene Insel zu entdecken und das Leben der Inselbewohner von „Sektinok“ auch auf Papier zu bringen. Als Kinderprogramm werden heuer u. a. das beliebte Ponyreiten und der Streichelzoo angeboten.

Schloss Farrach (Zeltweg-West). 25., 12 bis 18 Uhr, 26. und 27. 3., 10 bis 18 Uhr.

Tel. 0676-40 30 340

Ostern auf Schloss Farrach Foto © KK

Ab Samstag, 26. März 2022

Neue Ausstellungen im Grazer Kindermuseum. „Alles wächst“ ist ein wundersamer Garten voll verblüffender Pflanzen und Tiere (für Kinder von 3 bis 7 Jahren) und „Schmeckt’s?“ heißt die Mitmach-Ausstellung über die Vielfalt des Essens für junges Gemüse (ab 8 Jahren).

Frida & Fred, Graz. Ab 26. 3. Tel. (0316) 872-77 00

Frida & Fred © KK

Samstag, 26. März 2022

„Stattdessen fielen Bomben“ – Texte aus Russland und Ukraine. „Stattdessen fielen Bomben“ ist ein Abend für die Ukraine, eine Aktion von Isop, Kulturvermittlung Steiermark, Verlag Droschl, uniT, manuskripte und Literaturhaus. Nava Ebrahimi (Bild), Olga Flor, Max Höfler, Valerie Fritsch, Günter Eichberger u. a. lesen Texte aus Russland und der Ukraine. Der Eintritt ist frei.

Literaturhaus, Graz. 26. 3., 18 Uhr. Anmeldung: ukraine@uni-t.org



Nava Ebrahimi Foto © Juergen Fuchs

Samstag, 26. und Sonntag, 27. März 2022

„Wer nichts weiß, muss alles glauben“. Wo schlafen Eichhörnchen ihren Rausch aus? Kann man Popcorn auch rauchen? Wie gewinnt man jede Schlägerei? Und: Retten wir das Klima, wenn wir Känguru-Fürze anzünden? Die bekannten Science Busters beantworten drängende Fragen wie diese in ihren Programmen für junges Publikum. „Science Busters for Kids. Wer nichts weiß, muss alles glauben“ ist geeignet für Kinder ab 9 Jahren (4. bis 7. Schulstufe) und die Show „Science Busters. Global Warming Party Hard“ ab 14 Jahren (ab der 8. Schulstufe).

Next Liberty, Graz. Premieren: 26. 3., 18 Uhr und 27. 3., 17 Uhr. Tel. (0316) 80 00



Science Busters Foto © KK

Ab Samstag, 26. März 2022

Eine Tür auf-Tür zu-Farce von Ray Cooney. Ein nettes Schäferstündchen mit der Sekretärin des Oppositionsführers statt einer langweiligen Parlamentssitzung hat Staatsminister Richard Willey auf der Tagesordnung. Dank eines Leichenfundes kommt aber alles ganz anders als geplant. Da gerät rasch alles „Außer Kontrolle“. Die temporeiche Komödie wird von Theaspora auf die Bühne gebracht.

Albertussaal, Münzgrabenpfarre, Graz. 26. und 27. 3. www.theaspora.net



Außer Kontrolle Foto © Theaspora

Samstag, 26. und Sonntag, 27. März 2022

Tango trifft Klezmer. In der Meerschein-Reihe treten Klarinette und Akkordeon, zwei beste Freunde der kammermusikalischen World Music, miteinander in Dialog. Was die Klarinette Lachendes, Seufzendes und Krächzendes ausdrückt, untermalt das Akkordeon mit weichen, kristallklaren Klängen bis hin zu rhythmisch verspielten Melodien. Ivan Trenev und Moritz Weiß widmen sich virtuos und voller Hingabe zwei wunderbaren musikalischen Spielarten, dem Tango und dem Klezmer, und sie spielen deren Gemeinsamkeiten frei.

Minoritensaal, Graz. 26. 3., 17.30 und 19.30 Uhr, 27. 3., 11 und 17 Uhr. Tel. (0316) 82 50 00

Trenev & Weiß Foto © Reithofer

Sonntag, 27. März 2022

Beethoven bis Pirchner. Das renommierte Altenberg Trio hat sich mit der Bratschistin Veronika Hagen (Mitglied des Hagen-Quartetts) eine nicht minder hörenswerte Ergänzung zum Quartett geholt. In Deutschlandsberg wird nun Werner Pirchners „Heimat? Trio für Klavier, Violine und Violoncello“, Beethovens Trio für Klavier, Violine und Violoncello c-Moll und Dvoráks Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello Nr. 2 Es-Dur interpretiert.

Musikschule, Deutschlandsberg. 27. 3., 18 Uhr. Tel. 0664-284 53 37



Altenberg Trio Foto © Nancy Horowitz