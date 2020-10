Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 30. Oktober bis 1. November empfiehlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julalena © KK

Ab 30. Oktober 2020

Julalena führen sich auf. Das Performance-Duo Julalena spielt ab heute Teil 2 seiner „21 Visionen für das 21. Jahrhundert. Die künstlerische Herausforderung“. „Wir sehen, was in Sachen AI Kunst und algorithmische Kunst State of the art ist, angewandt auf die Dramatisierung von Yuval Noah Hararis Szenen zu den großen Themen Religion, Zuwanderung, Terror, Krieg, Demut, Gott und Säkularismus“, erklären Jula Zangger und Lena Westphal dazu. „Ein kluger Abend, ein spannendes Erklärstück“, lobte die Presse schon im März Teil 1.

Saal 2, Geidorfkino, Graz. Premiere: 30. 10., 21 Uhr.

Weitere Termine: 6. 7., 9., 14. und 16. 11. Tel. 0664-50 66 786