Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 16. bis 18. Oktober empfiehlt.

Fisch zu viert © Nikolaus Lechthaler

Freitag, 16. und Samstag, 17. Oktober 2020

Verborgene Sehnsucht, unerfüllte Wünsche. Butler Rudolf hat es satt, die reichen Schwestern Charlotte, Cäcilie und Clementine zu bedienen. Er will endlich eine Weltreise machen. Das Geld dafür fordert er nun von den drei Damen ein, die gar nicht davon begeistert sind, ihm seinen Lohn auszubezahlen. Somit beginnt der unvermeidliche Streit ums Geld in einem vor Langeweile triefenden Dörfchen. Kaum verwunderlich, dass dies in Mordgelüsten gipfelt … Die Krimikomödie „Fisch zu viert“ von Kohlhaase & Zimmer erzählt davon in einer Inszenierung von Nikolaus Lechthaler.

Theater Lechthaler-Belic, Herrgottwiesgasse 4, Graz. Premiere: 16. 10., 19.30 Uhr (Weiterer Termin: 17. 10.)

Tel. (0316) 68 03 15