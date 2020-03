In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

40.000 Fans wären am 4. April in Bad Hofgastein zur exklusiven Österreich-Show des deutschen Schlagersuperstars erwartet worden. Nun wurde das Konzert abgesagt.

Die Sängerin bei der 'Helene Fischer-Show' 2019 © APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Im Interview mit der Kleinen Zeitug diese Woche hat es Veranstalter Klaus Leutgeb schon befürchtet - „Der Erlass soll am 3. April enden, am 4. April habe ich in Bad Hofgastein ein Helene-Fischer-Konzert vor 40.000 Fans aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Italien am Programm. Derzeit kann ich nicht absagen, muss aber davon ausgehen, dass der Erlass verlängert wird und dann erst die Absage kommt. Ich brauche rasch eine Entscheidung der Politik.“