Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 23. bis 25. August empfiehlt

Die Wiener A-Cappella-Formation Stimmweben lichtet die Anker © Stimmweben

Freitag, 23. August

Stockwerk, Graz - 20 Uhr

Stimmweben auf Tour mit Calim

Die Wiener A-cappella-Formation Stimmweben präsentiert auf ihrer Leinen Los-Tour eine Mischung aus Pop und Jazz mit Songs von Sting bis Coldplay. Als Special Guest kommt Singer/Songwriter Calim.

Mehr Info



Freitag, 23. August und Samstag, 24. August

Burg Oberkapfenberg (23. 8.) - 19.30 Uhr

Kirche der Elisabethinen, Graz (24. 8.) - 19.30 Uhr

"Liebesbriefe" - Steirisches Kammermusikfestival

Musikalische Liebesbriefe bringt Gambenmeister Lorenz Duftschmid mit der Sopranistin Aldona Bartnik und dem Cembalisten Ewald Donhoffer bei seinen Barockkonzerten zum Klingen.

Mehr Info Gambenmeister Lorenz Duftschmid Foto © Lorenz Duftschmid



Freitag, 23. August und Samstag, 24. August (ausverkauft)

Planai-Stadion, Schladming - 18 Uhr

Andreas Gabalier - Heimspiel 2019

Bereits zum vierten Mal in Folge zündet Andreas Gabalier bei seinem Heimspiel in Schladming sein einzigartiges musikalisches Volks-Rock'n'Roll-Feuerwerk.

Mehr Info

Freitag, 23. August und Samstag, 24. August

Burg, St. Gallen. (23. 8.) - 19.30 Uhr

Pfarrkirche, St. Gallen. (24. 8.) - 19.30 Uhr

Festival-Finale St. Gallen

Andrea Eckert gibt einen Gesangs- und Rezitationsabend der Extraklasse am Freitag, und am Samstag gestaltet die Festivalgala Violinist Emmanuel Tjeknavorian mit dem Arnold Schoenberg Chor unter Erwin Ortner. Am Programm stehen Mendelssohns und Tschaikowsky.

Mehr Info Festivalgala mit dem Arnold Schoenberg Chor Foto © Festival St. Gallen

Freitag, 23. August und Samstag, 24. August

Busgarage/Bahnhof, Murau - 19.30 Uhr

"1 Mann, 1 Kiste Bier, 1 Abend"

Wie sich 20 Flaschen Bier, die an einem Abend geleert werden, auswirken, demonstriert Schauspieler Josef Ellers eindrucksvoll in der Bier-Groteske.

Mehr Info Shootingstar Josef Ellers Foto © Philine Hofmann

Samstag, 24. August

Freiluftarena B, Messe, Graz - 19 Uhr

Bilderbuch

Spätestens mit dem gefeierten dritten Album "Schick Schock" gelang Bilderbuch der Durchbruch. Nach Graz kommt das Quartett mit gleich zwei neue Alben "Mea Culpa" und "Vernissage My Heart" und beweist einmal mehr seine extreme Wandlungsfähigkeit.

Mehr Info Bilderbuch-Open-Air-Spektakel in Graz Foto © Bilderbuch

Samstag, 24. August

Lurgrotte Semriach, Graz - 19.30 Uhr

Jubiläumskonzert "Im großen Dom"

Die Entdeckung der Lurgrotte Semriach, Österreichs größter Tropfsteinhöhle, wird mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Zu hören sind Hits aus Oper, Operette und Musical gesungen von Marlin Miller und Igor Morozov.

Mehr Info Jubiläumskonzert in der Lurgrotte Semriach Foto © Möstl-Design

Samstag, 24. August

Loser-Bühne beim Augstsee, Altaussee - 16 Uhr

Classic alpin - Klassik am Berg

Hier trifft Klassik auf Volksmusík auf hohem Niveau im doppelten Sinn wenn die Musiker des Kammerensembles der Volksoper Wien und das Volksmusiktrio Lemmerer zum Ensemble "classic alpin" verschmelzen.

Mehr Info "Classic Alpin" - Ausseer Festsommer - Klassik am Berg Foto © Sandro Kumric

Ab Samstag, 24. August bis 1. September

Diverse Orte in Hartberg

ClariArte

Das Festival macht die Stadt Hartberg bis 1. September wieder zur

Klarinettenhauptstadt Österreichs. Die Eröffnung am Samstag (19.30 Uhr) im Schlosshof unter dem Titel "Clarinet Cuvée" gestalten drei Klarinetten-Ensembles mit der vienna clarinet connection.

Mehr Info Mit einem Klarinetten-Cuvée eröffnen die vienna clarinet connection Foto © M. Kck & L. Fankhauser

Samstag, 24. August und Sonntag, 25. August

Cursaal, St. Radegund - 10 Uhr

14. Märchen- und Naturerlebnistage

Frederik Mellak samt Gastkünstler versprechen wieder nährenden Kulturgenuss in freier Natur. Zum Start wandert der Märchenerzähler mit Geiger Andreas Safer (von Aniada a Noar) entlang des Quellenwegs am Fuße des Schöckls. (Anmeldung: 0650-910 88 88)

Mehr Info Märchenerzähler Frederik Mellak Foto © Frederik Mellak