Billie Eilish beim Coachella Music & Arts Festival im April 13, 2019, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP) © Amy Harris/Invision/AP

Auch, wenn viele Musikliebhaber angesichts des Festivalprogramms nur das Gesicht verziehen, der Erfolg gibt den Veranstaltern des Frequency Festivals wohl recht: Schon seit Monaten sind die Drei-Tages-Pässe für das Festival ausverkauft, auch Tageskarten für den Donnerstag sind längst vergriffen. Aus dem einstigen Indie- und Alternativespektakel ist schon lange ein alle Pop-Sparten umfassendes Musikfest geworden, die Headliner stammen da naturgemäß aus dem Mainstream: Heute Donnerstag sind das Twenty One Pilots, die erst im Februar ein ausverkauftes Konzert in der Wiener Stadthalle spielten. In den USA erreichte ihr Album "Blurryface" mit knapp 150.000 verkauften Tonträgern Platz 1 in den Albumcharts, auch hierzulande stürmten die Grammygewinner in regelmäßigen Abständen die Charts - die Platz-zwei-Single "Stressed Out" war etwa auf Ö3 in Dauerrotation zu hören.