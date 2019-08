Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 2. bis 4. August empfiehlt.

Die Wandelbühne St. Lambrecht © Lukas Wachernig

Ab Freitag, 2. August:

Hauptplatz, St. Lambrecht

Der Zauberer von Oz

Die Wandelbühne St. Lambrecht interpretiert den Kinderbuch-Klassiker von Lyman Frank Baum völlig neu.

2., 3., 9. und 10. 8. ab 19 Uhr, 4.und 11. 8. ab 15 Uhr

Freitag, 2. August:

Mariahilferplatz, Graz - 20 Uhr

Hommage à Charlie

Die Musik des großen Saxofonisten, Komponisten und Lehrers KH. Miklin, dargebracht von seinen Freunden, Schülern und Wegbegleitern.

Freitag, 2. August und Samstag, 3. August:

Dietersdorf bei Graz, ab 15 Uhr

Festival der steirischen Musikszene

Die lokale Musikszene trifft sich wieder beim Sunny Days-Festival in familiärer Atmosphäre. So haben sich banki moon und Brownstone Inc., Travel to Paradise, Oxyjane, Warnquadrat sowie Eve & The Serpents angesagt.

Samstag, 3. August:

FRida & freD, Graz - 14 Uhr

Forscherixa - Samstag um Zwei

Die Besucher begleiten Forscherixa und den Kommissar auf der Suche nach einem gestohlenen Bild. Ein kniffeliger Fall für Kinder von 3 bis 8 Jahre

Samstag, 3. August:

Freiluftarena B, Messe, Graz - 20 Uhr

EAV - Erste Allgemeine Verunsicherung

Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum nimmt die Satireband rund um Thomas Spitzer und Klaus Eberhartinger Abschied vom Bühnenleben.

Samstag, 3. August:

Ratsch bei Ehrenhausen - ab 19 Uhr

Der Weinberg rockt

Blues-Sänger Ian Siegal kommt zum bereits dritten Mal, ebenso rocken die Blueswuzeln und The Rootups mit Michael Russ („Voice of Germany“).

Samstag, 3. August und Sonntag, 4. August:

Gut Moser, Großwalz bei Leutschach

Weinberg-Open-Air

Mit LaBix wird die Mundwerkliedermacherin Betty O die Südsteirische Weinstraße wieder zum Schwelgen und Schmunzeln bringen.

Sonntag, 4. August:

Kirche, St. Kathrein/Hauenstein - 19.30 Uhr

Ein Fest für Peter

In Roseggers Lieblingskirche spielt im Rahmen des steirischen Kammermusik Festivals die Graz Chamber Brass zu Ehren Peter Roseggers. Tagsüber besteht zudem die Möglichkeit an Führungen und Besichtigungen in der Waldheimat teilzunehmen.

Busfahrt ab Graz um 10 Uhr unter der Tel. 0664-58 555 88

Sonntag, 4. August:

Freilichtmuseum, Stübing 11 bis 17 Uhr

Frühschoppen

Beim Frühschoppen mit dem steirischen Volksliedwerk bringen zahlreiche Musikgruppen die historischen Hauslandschaften zum Klingen.

