Tausend Tattoos Sido kommt im Jänner nach Villach

© APA/Pfarrhofer

Mit "Tausend Tattoos" ist der deutsche Rapper Sido derzeit in den Hitparaden vertreten. Am 25. Jänner 2019 gibt es die Möglichkeit, ihn live zu sehen und zu hören. Wie der "V-Club" jetzt auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, wird Sido am 25. Jänner in Villach auftreten. Und das bereits zum zweiten Mal. Schon im Mai 2017 war der Rapper dort zu Gast.