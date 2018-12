Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 28. bis 30. Dezember empfiehlt.

Rauhnacht © Rudi Ferder

28. und 30. Dezember 2018:

Alpenvoodoo aus dem Ausseerland. Sagen, Legenden, Volkslieder und eigene Fantasien bilden den kreativen Nährboden des Musikprojekts Rauhnacht. „Die Band um Franz Thalhammer ist im Ausseerland zu Hause, könnte aber überall wohnen, weil ihnen karibische Lebensfreude ebenso wenig fremd ist wie lateinamerikanische Leichtigkeit. Sie sind aber von da, und das darf man auch hören“, schreibt die „Presse“ über die verwegene musikalische Mischung. Nun wird die neue CD präsentiert.

Pfarrsaal auf der Pürgg. 28. 12., 19.30 Uhr.

Tel. 0676-87 42 75 28

KlangFilmTheater, Schladming. 30. 12., 20 Uhr.

Tel. 0660-454 05 66





28. Dezember 2018:

Johann-Strauß-Konzert-Gala. „Mit Dampf durch Europa“ lautet heuer das Motto derK&K Philharmoniker unter der Leitung von Matthias Georg Kendlinger. Gemeinsam mit dem Österreichischen K&K Ballett laden sie wieder zur beliebten Johann-Strauß-Konzert-Gala. Stefaniensaal, Graz. Heute, 18 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11

Matthias Georg Kendlinger Foto © Heitmann

28. Dezember 2018:

!!!Zusatz:Vorstellungen!!! – Das X-Mas-Special. Im Mittelpunkt des Programms steht die Figur des skurril-komischen,pöbelnden Künstlermanagers Kai Uwe Detlevsen, der beim Casting auf die schrägsten und lustigsten Typen trifft. Und Gernot Haas spielt sie alle! Als Special guest ist auch Betty O. mit dabei. Kunsthaus, Weiz. 28. 12., 19.30 Uhr.

Tel. (03172) 23 19-620





Gernot Haas Foto © Elena Zaucke

28. Dezember 2018:

„It’s Christmas“ mit den Cover Girls. Ulrike Tropper, Isabel Tropper-Hölzl und Eva Bacher sind „The Cover Girls“. Seit 2006 unterstützt sie der Schlagzeuger Aaron Ofner und komplettiert die Band als „Undercover Girl“. Alle vier haben sich mit Leib und Seele dem „Swinging Jazz“ verschrieben. Mit diesem Swing, mit Glamour, Charme und einem Hauch von Nostalgie stellen die „Cover Girls“ die wunderbarsten Weihnachtsklassiker der 20er- bis 40er-Jahre in den Mittelpunkt ihres Programms „It’s Christmas“. Zentrum, Feldbach. 28. 12., 19.30 Uhr. Tel. 0664-383 99 99





Die Cover Girls Foto © Lupi Spuma

Ab 29. Dezember 2018:

Simon Lewis befindet sich aktuell auf den Topplatzierungen in den Charts. Nun kommt er auf seiner Tour auch ins Kunsthaus Weiz. Viele Jahre machte Simon Lewis Straßenmusik, um seinen selbst geschriebenen Songs Gehör zu verschaffen. Clara Blume sagte über ihn: „Entdeckt an einem tristen Winterabend in der U6 Station Währingerstraße. Es gehört viel Mut dazu für ein Publikum zu singen, dessen Aufmerksamkeit man erst mal erspielen muss. Ohne jegliche Starallüren auf der Straße zu performen, ist ein Talent für sich. Simon hat es. Warme Stimme, Klangwelten alla Mumford & Sons und poppig eingängige Melodien. Da ist wirklich alles da.“ Anfang 2017 setzt Simon Lewis alles auf eine Karte, kündigt seinen Job und zieht sich in das alte Haus seiner Großmutter in die Berge nach Kufstein zurück, um sein Debutalbum zu schreiben. Eine Mischung aus „The Calling“, „Lifehouse“ und „James Morrison“, gemischt mit Folkeinflüssen. Und manchmal kommen auch „Mumford & Sons“ durch. Kunsthaus, Weiz. 29. 12. – ppc, Graz. 12. 1. – Leoben. 9. 2. – Bärnbach. 15. 2. Tel. (0316) 871 871-11





Simon Lewis Foto © Carina Antl

29. Dezember 2018:

„African Time“: Burkina Faso trifft Gambia und Marokko. Der in seiner Heimat Burkina Faso bekannte Musiker Seydou Traoré singt und spielt Kamele Ngoni, ein Harfeninstrument und Balafon. Im NIL tritt er mit Hicham Belfahem und Adam Ceesay auf. NIL, Lazarettgasse 5, Graz. 29. 12., 19 Uhr. Tel. 0699-11 88 78 23





"African Time" im NIL Foto © KK

29. und 30. Dezember 2018:

Ein Volksstück-Klassiker von Karl Morre mit Musik. Das Stück „S'Nullerl“ zeigt einen Knecht, der sein Alter im Elend zubringt. Er verhilft Gabi gegen den Willen des Vaters zu Liebesglück und zeigt die sozialen Ungerechtigkeiten der damaligen Zeit auf. Kultursaal, St. Martin i. S. 29. 12., 19.30 Uhr, 30. 12., 17 Uhr. Tel. (03465) 22 83





"S'Nullerl" Foto © KK

29. bis 31. Dezember 2018:

„The same procedure as every year". „Dinner for One“ gehört einfach zu Silvester. Man kann die Komödie aber auch live erleben! Die Theatergruppe TaBoS bringt die englische Originalversion und eine steirische Fassung. Die Gäste sind dabei Hinterseer, Schwarzenegger, Gabalier und Conchita. Kristallwerk, Graz. 29. bis 31. 12.

Tel. 0664-17 21 450

"Dinner for one" Foto © TaBoS

