Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 14. bis 16. Dezember empfiehlt.

Die Dommusik unter Josef M. Doeller: am 15. 12. im Grazer Dom © Johannes Gellner

14. Dezember 2018:

Das Paier Valcic Quartett bringt „Cinema Scenes“. Seit ca. zehn Jahren ist das Duo Klaus Paier/Asja Valcic auf der Erfolgsspur. Mit Stefan Gfrerrer und Roman Werni verbindet es nun im Quartett Jazz, Klassik, Tango, Blues, Musette und Orient zu unverwechselbar Neuem. Stockwerk, Jakominiplatz 18, Graz. Heute, 20 Uhr. Tel. 0676-31 59 551





Das Paier Valcic Quartett Foto © KK

14. Dezember 2018:

„Corporate Identity im Mittelalter“. Diana Biltogs einzigartige Forschung zum Thema Frauenwappen und Siegel des Mittelalters in der Steiermark ist ab Freitag im Museum der Wahrnehmung zu sehen. Beleuchtet werden sozialgeschichtliche und Gender-Perspektive, künstlerische Gestaltung und Design. MUWA, Friedrichgasse 41, Graz. Vernissage: 14. 12., 19 Uhr. Tel. (0316) 81 15 99





MUWA-Das Museum der Wahrnehmung in Graz © KK

14. Dezember 2018:

Zwischen Hörapparat und Enkelkindern. Die aus dem Stück „Nächstes Jahr – gleiche Zeit“ bekannten Figuren, Doris und George sehen sich wie versprochen jedes Jahr im vertrauten Hotelzimmer wieder. Das Theater Lechthaler-Belic bringt nun Bernard Slades Fortsetzung „Jahre später, gleiche Zeit“. The Le-Be, Herrgottwiesgasse 4, Graz. 14. 12., 19.30 Uhr (weitere Termine: 30. und 31. 12.). Tel. (0316) 68 03 15

Theater Lechthaler-Belic Foto © KK

14. Dezember 2018:

Kobenzer Streich zur Weihnachtszeit. Zum Repertoire der Kobenzer Streich gehören traditionelle Volksmusik und Eigenkompositionen, vieles aus der Feder des Kobenzer Komponisten Fritz Schicho. Eine Besonderheit ist auch der dreistimmige Geigensatz mit dreistimmigem Frauengesang. Pfarr- und Kulturzentrum Kalvarienberg, Graz. 14. 12., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 68 21 24





Kobenzer Streich Foto © Christoph Huber

15. Dezember 2018:

Die Reihe Bach XXI ist zu Ende. Die neue Serie heißt Bach XXI 2.0 und startet mit dem berühmten Weihnachtsoratorium im Grazer Dom. Das von Domkapellmeister Josef M. Doeller konzipierte Jahrtausendprojekt Bach XXI 2.0 stellt neben Johann Sebastian Bach seine Zeitgenossen, Söhne, Wiederentdecker und Bewunderer vor. Das kommende Weihnachtskonzert umfasst Werke von drei Komponisten und folgt inhaltlich der Dramaturgie der Teile 1 bis 3 von Bachs sechsteiligem Weihnachtsoratoriums: Die Geburt des Erlösers zu Bethlehem, die Verkündigung an die Hirten und die Hirten an der Krippe. Nach dem ersten Teil des Bach-Oratoriums folgt Saint-Saëns’ „Oratorio de Noël“ mit einer Hirtenmusik und der Verkündigung der Botschaft an die Hirten. Mendelssohns Kantate über Luthers „Vom Himmel hoch da komm ich her“ führt zur Begegnung mit dem Heiland in der Krippe. Neben der Dommusik wirken Sonja Saric, Elisabeth Stemberg, Evgenia Shugai, Marlin Miller und Neven Crnic) als Solisten mit. Dom, Graz. 15. 12., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 83 02 55





Evgenia Shugai Foto © KK

14., 15. und 16. Dezember 2018:

„Eine Weihnachtsgeschichte“ frei nach Charles Dickens. Das Next Liberty zeigt eine musikalische Bühnenversion des berühmten Klassikers (bearbeitet von Robert Persché und Andreas Braunendal), in der ein alter Geizkragen und Menschenfeind schließlich doch noch weihnachtlich und friedlich gestimmt wird. Next Liberty, Graz. 14. (16 und 18 Uhr), 15. (11 und 15 Uhr), 16. (14 und 16 Uhr). Tel. (0316) 80 00





Janos Mischuretz Foto © Monika Reiter

15. Dezember 2018:

„Datum abgelaufen. Ware in Ordnung“. In ihrem neuen Kabarettprogramm erzählt Gabriele Köhlmeier davon, dass sie die Schnauze voll hat von all den Faserschmeichlern, den türkisen Bubis und braunen Frauenhassern und sie empfiehlt den Widerstand. Kulturkeller, Gleisdorf. 15. 12., 19.30 Uhr. Tel. 0664-53 454 06





Gabriele Köhlmeier Foto © KK

15. und 16. Dezember 2018:

Die Steirischen Hirten -und Krippenlieder – heuer zum 40. Mal unter der musikalischen Leitung von Sepp Spanner – können mit einer besonderen Rarität aufwarten: der Erzherzog Johann-Liedersammlung. Solisten, Orgel, Orchester und Chor des Steirischen Kammerensembles laden am 15. 12. (19 Uhr) und am 16. 12. (17 Uhr) zu einem besinnlichen, vorweihnachtlichen Abend in die Schlosskirche St. Martin in Graz.

Fernab von Glühwein- und Kaufrausch will die Stangl Blos wieder die Seele – ganz „still uman See“ – werden lassen und Mensch, Natur und Kultur in Einklang bringen. Die „Roas“ endet traditionsgemäß am Sonntag (16. 12., 15 Uhr) am Leopoldsteinersee.

Unter dem Motto „Freuet euch!“ lädt der Singkreis Raaba am Sonntag (16. 12., 17 Uhr) im Pfarrzentrum Messendorf zu Chorgesang, Harfenklang und besinnlichem Wort. Neben Hirten -und Krippenliedern gibt es Chorsätze von Maierhofer, Koringer und Händel zu hören.

Die Stangl Blos Foto © KK

15. und 16. Dezember 2018:

Kleinode und Raritäten von der Gotik bis zur Neuzeit. Die Krippensammlung von Bernd Mayer am Birglhof bei Passail ist eine der bedeutendsten in der Steiermark. Der Schwerpunkt der über 400 kostbaren Sammelobjekte liegt dabei vor allem auf Ländern des ehemaligen K & K-Reiches. Auen 13, Passail. 15. und 16. 12., 10 bis 17 Uhr.

Tel. 0664-25 65 233

Krippenausstellung am Birglhof Foto © Bernd Mayer

15. und 16. Dezember 2018:

Für kleine und große Modelleisenbahnfreunde hat der „Gemec“ in der Adventzeit wieder geöffnet. Auf einem Nachbau der Semmeringstrecke verkehren vorbildgerechte Züge nach Original-Fahrplänen, im Bahnhof Spittal werden Züge im Rangierbetrieb gebildet und die Steuerung erfolgt von einem richtigen Stellwerk mit Computerunterstützung. Waagner-Biro-Straße 30b, Graz. 15. (14 bis 17 Uhr), 16. und 22. 12. (10 bis 17 Uhr)

Eintritt frei!

Gemec Foto © KK

