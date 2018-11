Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 2. bis 4. November empfiehlt.

Veranstaltungen in der Steiermark

Star-DJ Timmy Trumpet live © Timmy Trumpet

Freitag, 2. November:

Stadthalle, Messe, Graz - 20 Uhr

Timmy Trumpet

Der Produzent und Live-Instrumentalist zählt mittlerweile zweifellos zu den bekanntesten DJs weltweit. Der mehrfach ausgezeichnete 31-jährige Australier macht einen Tourstopp in Graz.

Mehr Info



„Der Abendgang des Unterlands“ Severin Groebners neues Kabarettprogramm! Foto © Stefan Stark

Freitag, 2. und Samstag, 3. November:

Theatercafé, Graz – 20 Uhr

Severin Groebner - Der Abendgang des Unterlands

Schon morgens laufen Tweets, Posts, Links, Fotos und Fake News ungefiltert über den Ticker. Der Kabarettist begegnet diesem Umstand mit apokalyptischen Stimmungsaufhellern, viel Sprachwitz und bitterbösen Liedern.

Mehr Info



Günther Paal alias Gunkl © Robert Peres

Freitag, 2. November:

Casino, Graz - 19:30 Uhr

Gunkl - Zwischen Ist und Soll - Menschsein halt

Der Philosoph unter den Kabarettisten wurde heuer mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. In seinem 12. Solo „Zwischen Ist und Soll - Menschsein halt“ sinniert der bekennende Aspergerianer (quasi ein Light-Autist) über die Tücken der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Mehr Info



Weihnachtsausstellung Schloss Burgau Foto © kuh-im-schloss.at

Ab Freitag, 2. November:

Schloss Burgau. Eröffnung: 2. 11., 17 Uhr.

Es weihnachtet auf Schloss Burgau

Über 180 Aussteller zeigen bei der Weihnachtsausstellung auf Schloss Burgau eine Vielfalt an Christbaumschmuck, Krippen, Keramik, Glas- und Schmuckdesign, Naturkosmetik und individuellen Geschenkideen. Dazu gibt es Kaffeehaus, Rauchkuchl, Musik und Handwerksvorführungen.

Mehr Info





Die Doku „Anote's Ark“ erzählt über den versinkenden Inselstaat Kiribati Foto © Matthieu Rytz

Bis 11. November:

Forum Stadtpark, Graz. 31. 10.–11. 11.

Crossroads Festival

Das Festival für Diskurs und Dokumentarfilm zeigt spannende, preisgekrönte Filme, großteils Österreich- oder Europapremieren. Im Fokus stehen mutige Menschen und Initiativen, die sich für soziale Errungenschaften einsetzen und positive Veränderungen vorantreiben.

Mehr Info



Ideenreichtum, Feuer und Süße - Kompost 3 © Astrid Knie

Samstag, 3. November:

Stockwerk, Graz. - 20 Uhr

Kompost 3

Martin Eberle, Benny Omerzell, Manu Mayr und Lukas König stehen für brodelnde Grooves, bizarre Collagen und skurrile Soundscapes.

Mehr Info



The Tiptoes präsentiert ihre zweite CD "Distance" © Marija Kanizaj

Samstag, 3. November:

Orpheum, Graz - 20 Uhr

The Tiptoes - CD „Distance“

The Tiptoes bewegen sich zwischen Folk, Pop und einer Spur Jazz, eher reduziert, sodass die Stimme von Miriam Bichler zur Geltung kommt. Nun ist CD-Präsentation mit Norbert Wally und Kolja Radenkovic.

Mehr Info



Das Kindertheater-Stück "Max und Moritz" feiert Premiere Foto © Christa van Theny Sonntag, 4. November:

Dom im Berg, Graz - 15 Uhr (Premiere)

Max & Moritz

Die Kinder- und Jugendbühne bringt diesen Klassiker von Wilhelm Busch in einer flotten Neubearbeitung auf die Bühne. Das Stück ist für Kinder ab 3 Jahren.

Weitere Termine: 18.11., 20.1., 23.1. und 27.1.

Mehr Info