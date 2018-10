Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 26. bis 28. Oktober empfiehlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Shake Stew © Severin Koller

26. Oktober 2018:

20 Jahre Jazzplattform grazjazz. Am Nationalfeiertag lädt grazjazz wieder zur traditionellen grazJazznacht. Start ist um 15 und 16 Uhr mit den Kinderkonzerten der Jazzwerkstatt Graz im tube’s. Am Abend sind dann das Berndt Luef Trio im Wist, The Monksters, das Vukovic Quartett, das Melcher Quintett und das Supancic Quintett im Florentinersaal und Shake Stew im tube’s zu erleben. Im Forum Stadtpark gibt’s den Film „Strase“ von Leo Riegler, Studio Dan und Das wilde Trio, während im Stockwerk das BZSS Quartett (im Bild: Martin Zrost) aufspielt. Jazznacht: 26. 10. Kinderkonzerte im tube’s: 15 und 16 Uhr. - Florentinersaal. Ab 19.30 Uhr. - tube’s. Ab 19.45 Uhr. - Forum Stadtpark. Ab 20 Uhr. - Stockwerk. Ab 20.15 Uhr. www.grazjazz.at





Martin Zrost Foto © KK

26. Oktober 2018:

Gratis ins Joanneum. Das Universalmuseum Joanneum hat 17 Standorte. Am Nationalfeiertag ist der Eintritt in alle Häuser frei. Im Unesco-Welterbe Schloss Eggenberg ist heute z. B. der Thementag „Ein Geschenk der Vergangenheit an die Zukunft“. Und auch Zeughaus, Kunsthaus, Neue Galerie, der Skulpturenpark, Schloss Trautenfels, Flavia Solva, Schloss Stainz u. a. laden zum Besuch.

www.museum-joanneum.at. 26. 10.





Das Grazer Schloss Eggenberg Foto © Universalmuseum Joanneum

27. Oktober 2018:

Frank Turners Songbook. Der britische Folk/Singer-Songwriter Frank Turner ist seit 2005 mit seiner treuen Backing-Band, The Sleeping Souls, höchst erfolgreich unterwegs. Kürzlich wurde er sogar von Bruce Springsteen zu dessen Lieblings-Singer/Songwritern gezählt. Im Vorjahr brachte der „Folk-Punker“ sein erstes Best Of Album heraus, das schlicht „Songbook“ heißt. Helmut List-Halle, Graz. 27. 10., 19.30 Uhr. www.oeticket.com





Frank Turner Foto © APA/HERBERT P. OCZERET

27. Oktober 2018:

Kärntner Lieder. Der Lions Club Grebenzen lädt zum Kärntner Liederabend. Mit dabei sind: KlangQuadrat, Die 3 Stimmen, das Quintett Mölltal, Marcel Gusterer mit seiner Harmonika. Die Moderation übernimmt Peter Reif. Die Einnahmen des Konzerts kommen bedürtigen Menschen der Region zugute. Refektorium, Stift St. Lambrecht.

27. 10., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11





KlangQuadrat Foto © KK

27. Oktober 2018:

Stollen durch den Ulrichsberg. Pater August Janisch geht bei seiner Führung der Wasserversorgung des Stiftes Rein im Mittelalter nach: Vom Mühlbachgraben zum Stollen des Ulrichsberges, in den Kehrergraben zu den Teichen und am Kehrerwald heraus zur alten Mühle. Der Stollen stammt aus dem 12. Jahrhundert und verläuft 110 m durch den Ulrichsberg. Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Ulrichsberg, Rein. 27. 10.,

14 Uhr. Tel. (03124) 51 6 21

Stollen durch den Ulrichsberg © August Janisch

27. Oktober 2018:

Die Oper Marburg zu Gast in Lafnitz. Das Symphonische Orchester des Slowenischen Nationaltheaters Maribor unter der Leitung von Simon Robinson gibt erstmals in Lafnitz ein Gastspiel. Da erklingen Melodien aus der „Carmen“, der „Hochzeit des Figaro“, aus „Turandot“, der „Czardasfürstin“ und der „Fledermaus“. Solisten sind: Petya Ivanova, Irena Petkova und Martin Susnik. Kultursaal, Lafnitz. 27. 10., 17 Uhr.

Tel. 0664-121 79 53





Konzertmeisterin Oksana Pečeny Dolenc Foto © KK

27. Oktober 2018:

„Snakes & liars“. Das Ziel der Schweden Nekromant ist, mächtig schweren Hard Rock mit bluesartigen Einflüssen zu spielen. Explosiv, Graz. 27. 10., 19.30 Uhr. Tel. 0676-347 80 28





Nekromant Foto © Jennika Ojala

28. Oktober 2018:

Blamage mit einer Jugendsünde. Striese – der Name dieses Schauspieldirektors – ist Inbegriff des Selbsterhaltungstriebs des Theaters. Um mit seiner vazierenden Truppe Erfolg zu haben, tut Striese einfach alles. Im Bemühen um die Gunst der Honoratioren der Stadt werden sogar unspielbare Jugendwerke auf den Spielplan gesetzt, wie eben „Der Raub der Sabinerinnen“. Dabei werden sogar aus Theaterverächtern Theaterverrückte und aus Singles Pärchen. Die Komödianten in St. Leonhard zeigen den Schwank von Franz und Paul von Schönthan. Kistl, Rechbauerstraße 63a, Graz. 28. 10., 19.30 Uhr. Weitere Termine: 3., 4., 7., 9., 11., 15., 17., 18. 11. Tel. 0664-50 49 855

Der Raub der Sabinerinnen Foto © Alexander Danner

28. Oktober 2018:

Geheimnis Zirkus. Morgen Vormittag ist „Tag der offenen Tür“ mit interaktiver Mitmachschow beim Circus Roncalli. Da kann man einen Blick in den Garderobenwagen der Clowns werfen, Europas einzige und kleinste Schneiderei auf vier Rädern begutachten und den Künstlern in der Manege bei den Proben zusehen. Die Artisten verraten auch Geheimnisse und Tricks. Circus Roncalli, Messegelände, Graz. 28. 10.,

10 bis 12 Uhr. Eintritt frei!

Circus Roncalli Foto © KK

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.