Slipknot, The Cure, Slash u.v.a.Diese Musikgiganten rocken 2019 das Nova Rock Festival

Slipknot-Sänger Corey Taylor bei m Nova Rock 2009. © APA

Die maskierten Rocker von Slipknot sind ein weiterer Headliner am Nova Rock 2019. Das wurde am Dienstag bekanntgegeben. Damit steht nach Die Ärzte die zweite "Hauptband" des Festivals fest, das von 13. bis 16. Juni in Nickelsdorf über die Bühne geht und damit wieder viertägig ist.Slipknot haben für demnächst ein neues Album angekündigt - das experimentellste bisher, so Mastermind Corey Taylor.



Nun wurde das Aufgebot an Bands nochmals erweitert: Unter anderem wird beim Festival in Nickelsdorf Gitarrenlegende Slash mit Sänger Myles Kennedy und den Conspirators aufspielen, ein weiteres Highlight stellt die britische Band The Cure dar. Ebenfalls angekündigt wurden heute Metalacts wie Rob Zombie, Sabaton, Godsmack und Trivium. Stilistisch in die Breite gehen die Veranstalter dank RAF Camora und Bonez MC, die aktuell die heimischen Charts mit ihrem neuen Album "Palmen aus Plastik 2" lahmgelegt haben. In Sachen Rap ist auch Rin unterwegs, für kantigen Rock sorgen hingegen Papa Roach, während die unverwüstlichen Dropkick Murphys die Punkgemeinde anlocken sollen. Als Late-Night-Special soll schließlich Videoblogger Leo Moracchioli mit seinen Coverversionen einheizen. Das Festival geht von 13. bis 16. Juni 2019 über die Bühne.

Karten für das Festival gibt es direkt unter diesem Link. Weitere Infos: www.novarock.at.