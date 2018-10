Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 19. bis 21. Oktober empfiehlt.

Platzfest auf der Mariazeller Bürgeralpe © Juergen Fuchs

19. Oktober 2018:

Das Werk Arthur Millers als Bezugspunkt der Platte. Mit Pianistin Sylvie Courvoisier, Geiger Mark Feldman, Saxofonist Evan Parker und der Elektronikerin Ikue Mori haben vier Weltstars der freien Musikszene zueinandergefunden. Das Ergebnis: der exzellente Tonträger „Miller’s Tale“. Wist, Moserhofgasse 34, Graz.

19. 10., 20 Uhr. Tel. (0316) 83 02 55





"Miller's Tale" © Caroline Mardok

19. bis 21. Oktober 2018:

Harmonischer Charakter mit Tiefgang. Nika Project der Sängerin Veronika Grießlehner steht für aussagekräftige Melodien und nachdenkliche Texte, die sie mit Fabian Supancic (p), Thomas Wilding (b) und Roland Hanslmeier (dr) umsetzt. tube’s, Grieskai 74a, Graz. 19. 10., 20 Uhr. – Kork, Graz. 20. 10. – Feldbach. 21. 10. nikaproject.net





Nika Project Foto © KK

19. Oktober 2018:

Krimiautor und Dramatiker: zwei filmische Porträts. Heinz Trenczaks Filme „Von Ostfriesland & Mallorca – Die zwei Leben des Hansjörg Martin“ (WDR 1996) und „Theaterglühen – Der Autor Peter Turrini“ (ORF 1999) sind in der A 12-Filmakademie zu sehen. Atelier 12 Kino, Münzgrabenstraße 24, Graz. 19. 10., 19 Uhr. Tel. 0699-12 40 60 66





Heinz Trenczak Foto © Wilfried Reichhart

19. Oktober 2018:

Zeitgenössische Lyrik bei edition keiper. Unter dem Motto „Reihenweise Gedichte“ lesen die keiper-AutorInnen Friederike Schwab (gleich welches / gleich wie), Barbara Rauchenberger (über Wort und warte), Stefan Schmitzer (boring river notes/Bild) und Kirstin Schwab (Atemraub). Helwig Brunner moderiert den Abend. Puchstraße 17, Graz. 19. 10., 19 Uhr. Tel. (0316) 26 92 98





Stefan Schmitzer Foto © KK

19. und 20. Oktober 2018:

Der Verein Kunstmeile lädt zum Kunstmarkt. Heute und morgen ist wieder Kunstmarkt am Färberplatz. Namhafte Künstler wie Herbert Wallner (Bild), Christian Gollob, Robert Wilfing, Liselotte Häusler u. a. zeigen Gemälde, Zeichnungen, Schmuck und Kunstgegenstände. Färberplatz, Graz. 19. 10. (10 bis 19 Uhr) und 20. 10., (10 bis 18 Uhr) Tel. (0316) 81 52 52

Kunstmarkt am Färberplatz Foto © Kunstmeile/Schiffer

20. Oktober 2018:

Stefanie Sargnagel in der Werkstatt Murberg. „Ihre Alltagsbeobachtungen, Aphorismen und Adoleszenz-Raps treffen einen Nerv“, lobte die TAZ die Autorin und „Stefanie Sargnagel ist die wichtigste österreichische Autorin des 21. Jahrhunderts“ schrieb gar VICE. Nun liest sie in der Werkstatt Murberg. Enzelsdorf. 20.10., 19.30 Uhr.

Tel: 0699-10 05 48 98





Stefanie Sargnagel Foto © ORF/Goll

20. Oktober 2018:

Dreams versus Reality. Die Mezzosopranistin Tara Venditti sang unter anderem an der Mailänder Scala, am Londoner Royal Opera House, im Wiener Konzerthaus und live im ORF mit Kurt Weills Radiooper und dem RSO Wien. Heute stellt sie sich mit einem Antrittskonzert als Professorin an der Kunstuniversität Graz vor. Das Programm unter dem Motto „Dreams vs. Reality“ reicht von Debussy bis de Falla, Weill und Sondheim. Theater im Palais, Leonhardstraße 15, Graz. 20. 10., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 83 02 55





Tara Venditti Foto © Raphaelle Photography

21. Oktober 2018:

Großes Familienfest auf der Mariazeller Bürgeralpe, dem schönsten Familienausflugsziel der Steiermark. Mit knapp 10.000 Unterschriften kürten die Leser der Kleinen Zeitung bei der Platzwahl die Mariazeller Bürgeralpe zum beliebtesten Familienausflugsziel der Steiermark. Am Sonntag geht jetzt auf der Bürgeralpe das große Siegerfest über die Bühne, und das mit einem bunten Programm: Die Stadtkapelle Mariazell eröffnet mit einem Tusch um 11 Uhr; um 12 Uhr erfolgt dann die offizielle Siegerehrung. Im Anschluss an den Frühschoppen darf ordentlich gefeiert werden: Ein buntes Familienprogramm lockt mit der Kleine-Zeitung-Hüpfburg, mit Spielestationen, Kinderschminken, Seifenblasenshows, Gratisführungen in die Hohlensteinhöhle (Anmeldung!) und BikeAlps. Eine Überraschungsshow gibt’s ab 13.30 Uhr. Zudem ist freier Eintritt in den Erlebnispark Holzknechtland und Biberwasser und auch Gondel und Sessellift fahren zum ermäßigten Tarif. Mariazeller Bürgeralpe. Platzwahlfest, 21. 10, ab 11 Uhr. Tel. 03882-25 55





Mariazeller Bürgeralpe Foto © Juergen Fuchs

20. und 21. Oktober 2018:

Ein Frauenheld berät einen Mustergatten. Elisabeth hat einen liebenden und fürsorglichen Ehemann, einen „Mustergatten“. Doch das langweilt sie. Freund Robert rät zwecks Belebung der Ehe zum fingierten Seitensprung. Die Theatergruppe Don Bosco zeigt das Lustspiel „Der Mustergatte“. Don Bosco Saal, Graz. 20., 21., 26. bis 28. 10.

Tel. (0316) 58 14 66





"Der Mustergatte" Foto © KK

