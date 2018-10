Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 12. bis 14. Oktober empfiehlt.

Cantanima feiert 15-jähriges Bestehen © KK ©

Ab 12. Oktober 2018:

Das Theater Lechthaler-Belic zeigt die Welturaufführung „Taylor & Burton. Sie küssten und sie schlugen sich!“ von Zsolt Pozsgai. Sie waren das Traumpaar Hollywoods: Elisabeth Taylor, „die schönste Frau der Welt“ und Richard Burton, einer der größten Bühnen- und Filmschauspieler Großbritanniens. 1962, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, lernten sie sich bei den Dreharbeiten zu „Cleopatra“ kennen und lieben. Über keine andere Liaison wurde damals so viel geschrieben, keine wurde so gefeiert und so verurteilt. Zweimal verheiratet, zweimal geschieden – eine Liebe, so schien es, zu groß für die Ewigkeit. Im Theaterstück „Taylor und Burton“ gewährt Zsolt Pozsgai („Gina & Fidel“, „Liselotte und der Mai“, „Grüße aus Hollywood“) einen Einblick in das Leben der Stars. Leidenschaftlich und berauschend – ein Schauspiel über eine manchmal verzweifelte, aber immer große Liebe. Rosie Belic und Nikolaus Lechthaler verkörpern Taylor und Burton und führten auch Regie. The-Le-Be, Herrgottwiesgasse 4, Graz. Premiere: 12.10, 19.30 Uhr. Tel. (0316) 68 03 15

Rosie Belic und Nikolaus Lechthaler Foto © Sascha Amodeo

13. Oktober 2018:

Amerikanischer Profisurfer und Singer-Songwriter. Der charismatische US-Singer-Songwriter Donavon Frankenreiter kommt nach Graz. Sein aktuelles, mittlerweile siebtes Studioalbum trägt den Titel „The Heart“. Als Supporting Act agiert Luke Andrews. ppc, Neubaugasse 6, Graz. 13. 10., 19 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11. popculture.at

Donavon Frankenreiter Foto © Rodney Bursiel

Ab 13. Oktober 2018:

Mit Theater Quadrat „Drei Tage in der Hölle“. Pavel Prjaschko gilt derzeit als einer der gefragtesten jungen russischen Dramatiker.Sein Stück „Drei Tage in der Hölle“ bringt einen bedrückendem Mix aus Neid und Antiintellektualismus, wehmütiger Poesie und bissiger Trauer. Es erzählt von Lebensschieflagen, absurden Preisen, Wucher, Korruption und ist eine verdichtete Momentaufnahme aus einer der vergessenen Gegenden Europas. Designhalle, Lazarettgürtel 62, Graz. Premiere: 13.10., 20 Uhr.

Tel. 0680-55 00 147

Werner Halbedl und Ninja Reichart Foto © Nicolas Galani

13. Oktober 2018:

15 Jahre Cantanima – „Singen mit Seele“. Der Steirische Landesjugendchor Cantanima bringt zum Jubiläum die Highlights der letzten 15 Jahre. Unter Sebastian Meixner erklingen Stücke von Steirern wie Herzog, Stampfl und Schaufler neben international bekannten Komponisten wie Whitacre, Mauersberger, Hogan u. a. Minoritensaal, Mariahilferplatz 3, Graz. 13. 10., 19.30 Uhr. Tel. 664-944 24 92





Cantanima Foto © Willi Pleschberger

13. Oktober 2018:

Steirisches Boogie Woogie Festival in Arnfels. Heuer dabei: der Bremer Jo Schumacher und Christian Christl, der Stilrichtungen von New Orleans bis zum Chicago Blues Piano beherrscht. Jo Schumacher hat vor elf Jahren die Verleihung der Pinetops Awards für Verdienste um den Boogie Woogie ins Leben gerufen und gilt schon seit den frühen 8oer Jahren als authentischer Vertreter des klassischen Boogie Woogies. Axel Zwingenberger, der seit Jahrzehnten um die ganze Welt tourt, mit Größen wie Lionel Hampton, Joe Turner oder Charley Watts gespielt hat, ist zum 14. Mal in Arnfels, gilt weltweit als der beste Pianist dieses Genres und Arnfels ist das einzige Festival, das er alljährlich besucht. Michael Hortig spielt seit 41 Jahren Bluespiano und bringt jedes Jahr die bekanntesten Pianisten nach Arnfels. Sporthalle, Arnfels. 13. 10., 20 Uhr. Tel. 0664-24 21 824





Christian Christl Foto © Walter Küchler

13. Oktober 2018:

Kinderbuchpräsentation mit Konzert. Heidrun Maya Hagn und Friedrich Kleinhapl unterstützen mit dem Verein „Get a Hearing“ hörgeminderte Kinder. Zu diesem Thema haben sie „Bobo. Der kleine Elefant lernt hören“ (erhältlich: Buchhandlung Moser. Illustration: Adele Razkövi ) geschrieben, das nun mit einem Konzert mit dem Pianisten Andreas Woyke präsentiert wird. Auf dem Programm stehen Werke von Mendelssohn, Schostakowitsch, Rimsky-Korsakow u. v. a.Teppichgalerie GEBA, Hans Sachs-Gasse 14, Graz. 13. 10., 10 Uhr. Tel. 0664 120 63 25





Friedrich Kleinhapl und Heidrun Maya Hagn Foto © Gabriele Moser

13. und 14. Oktober 2018:

„Aufwachen“ ist eine Performance von Planetenparty Prinzip über die Strategien der neuen Rechten und die Epidemie subjektiver Wahrheit. Nach „Aufrüsten“ kommt nun „Aufwachen“ als zweiter Teil einer Bürgerkriegstrilogie. Darin setzt sich Planetenparty Prinzip mit den medialen Strategien der Neuen Rechten auseinander. Während das Augenmerk des ersten Teils auf Prepper-Dasein, Waffen und Verschwörungstheorien lag, beschäftigt sich der zweite Teil mit den Themen Wahrheit und Infokrieg. An der Front ist vor dem Bildschirm. Der linkslinke Feind hat die Kriegserklärung vollzogen, jetzt gilt es das eigene Rüstzeug aufzupolieren. Also das rhetorische. Denn es gilt noch die Unentschlossenen zu überzeugen. Keine Aussage darf unkommentiert bleiben, kein Tweet unbegleitet im IT-Wald verhallen, kein Shitstorm ist zu verheerend, als dass er nicht zum Sieg verhelfen könnte. Victoria Fux, Nora Köhler, Miriam Schmid und Nora Winkler spielen unter der Regie von Simon Windisch. Planetarium, Kaiser-Franz-Josef-Kai 40, Graz. 13., 14. und 15. 10., 20 Uhr. Tel. 0677-62 42 19 89





Planetenparty Prinzip Foto © KK

Ab 14. Oktober 2018:

Wettbewerb und Preisträgerkonzert in memoriam Franz Cibulka. Heuer findet der erste internationale Franz Cibulka Musikwettbewerb statt – vom Fux-Konservatorium in Kooperation mit dem steirischen Blasmusikverband veranstaltet. Er soll die Kompositionen von Franz Cibulka (1946-2016) verbreiten und junge Musiker fördern soll. Jury: Oksana Lyniv, Helmut Schmid, Franz Winkler, Josef Maierhofer, Mate Bekavac und Johann Hindler. Vorrunden: Konservatorium. 14. und 15. 10., ab 10 Uhr. Finale: Stefaniensaal, Graz. 17. 10., 19 Uhr.

Franz Cibulka Foto © KK

14. Oktober 2018:

Amüsantes über die „Kunst des Reisens“. ORF-Legende Robert Seeger moderiert die Matinee „Von der Kunst des Reisens“. Mit dabei: Musik-Kabarettist Didi Hirzberger, Journalist, Regisseur und Maler Gerd Renner, der übrigens die Karikaturen zum neuen Buch von Robert Sommer beisteuerte und der Wiener Satiriker Robert Sommer mit seinem aktuellen Werk „Promille-Doktor“ und Gitarrist Werner Halwachs. Theater im Keller, Münzgrabenstraße 35, Graz. 14. 10., 11.11 Uhr. Tel. 0664-10 15 888

Robert Sommer Foto © KK

14. und 21. Oktober 2018:

Ein komödiantisches Musiktheaterstück. „Die zweieinhalb Tenöre“ mit den professionellen Tenören Martin Fournier und Taylan Reinhard und dem Schauspieler und Musiker Gerd Alois Wildbacher hatte soviel Zulauf, dass es nun Zusatzvorstellungen gibt. Brahms-Museum, Mürzzuschlag. 14. 10., 18 Uhr. Tel. 0699-12 88 11 50– Cafe Kaiserfeld, Graz. 21. 10., 20 Uhr. Tel. 0699-11 03 91 54





Taylan Reinhard, Gerd Alois Wildbacher und Martin Fournier Foto © Andreas Ebner

