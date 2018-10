Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 5. bis 7. Oktober empfiehlt.

Das Benediktinerstift Admont lädt zur "Langen Nacht der Museen" © KK

5. und 6. Oktober 2018:

Das Hoftheater Höf/Präbach zeigt „Jedermanns Erbe“ von Ekkehard Schönwiese. Das Motto: „Haben heißt trennen, Teilen sein.“ (Gunther Falk). Ein neureicher Unternehmer wollte bei einem Fest seinen Sohn als zukünftigen Chef seines Imperiums vorstellen und ist bei diesem Fest gestorben. Der Sohn hat das Erbe inzwischen angenommen, hadert mit sich aber wegen seines einst gezeigten Unwillens und wegen des Einflusses der Mutter in der Vormundschaftszeit. Bei den Proben zu einem geplanten „Spiel vom reichen Prasser“ deckt der Impresario mit seinen Komödianten auf, was hinter den Rollenmustern von Buhlschaft, Mammon, Jedermann und Bettlerin steht. In seinem Widerwillen, im Alltag mit „Jedermann“ verglichen zu werden, will sich der Erbe von seinem Reichtum trennen. Dem hält die Schuldnerin entgegen, dass Verschleudern kein Teilen sei. Sie klärt auf, was Teilen bedeutet und outet sich am Ende als Tochter der Buhlschaft des verstorben Chefs. Das Hoftheater Höf/Präbach zeigt diese neue „Jedermann“-Version. Präbachweg 326, Präbach. 5. und 6. 10., 19.30 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende





"Jedermanns Erbe" Foto © Christian Müller

5. Oktober 2018:

„Polly Paradise oder Die fünfte Hochzeit“. Christina Jonkes Stück ist ein humorvolles Sinnieren über Leben, Lieben und dazugehörige Probleme, umrahmt von Chansons. Mit Klaudia Reichenbacher, David Dahoruch (git), Martin Birnstingl (sax). Casineum, Landhausgasse 10, Graz. 5. 10., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 80 88 200





Klaudia Reichenbacher Foto © Theater Kaendace

5. Oktober 2018:

35 Jahre Circle Creek mit Live-Show und EP-Präsentation. Circle Creek, 1983 von den Zwillingen Chris und Didier Zirkelbach gegründet, spielte als Support für Status Quo, Scorpions, Blackfoot etc. Mit Contact High, Okto Vulgaris, Adi Bitran u. a. wird nun gefeiert. Generalmusikdirektion, Graz. 5. 10., 20 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11





Circle Creek Foto © KK

5. Oktober 2018:

Ein radikaler Performer – Günter Brus wird 80. Als „energisch, klug“ lobte die Kleine Zeitung „Der Frackzwang“, ein Jugendstück Günter Brus', in der Inszenierung von Simon Windisch. Das Kollektiv Planetenparty Prinzip zeigt es im Beisein von Brus. Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Str. 33, Graz. 5. 10., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 80 50-71 11





Planetenparty Prinzip und Günter Brus Foto © Nestroy

5. Oktober 2018:

Opportunismus und Grantlerei. Qualtingers „Herr Karl“ zählt ebenso zu den Kultfiguren wie Liesl Karlstadt, Karl Valentins geniale Partnerin. Das Theaterduo Steinbauer & Dobrowsky lässt die zwei in „Der Koarl und die Liesl“ über Gott und die Welt, Semmelknödeln und Köchinnen philosophieren. Ölmühle Herbersdorf, Stainz. Heute,

20 Uhr. Tel. 0664-410 80 97





Dobrowsky & Steinbauer Foto © Herbert Schranz

6. Oktober 2018:

Benefizkonzert für die Grazer Leechkirch. Bei „vokal : LEECH:KLANG : instrumental“ bringen Tetiana Miyus und David McShane (Oper Graz), Domorganist Emanuel Amtmann und Flötistin Marisa Becksteiner Barock, Klassik und Romantik. Leechkirche, Zinzendorfgasse 3, Graz. 6. 10., 19.30 Uhr. Tel. 0664-11 38 335

Miyus, Amtmann, Becksteiner, McShane Foto © KK

6. Oktober 2018:

Crossfiedler präsentieren die neue CD „ins Blaue“. Die Crossfiedler (Reinhard Ziegerhofer, Daniel Fuchsberger, Elisabeth und Dominik Koval) spielen vom jazzigen Volkslied zum kammermusikalischen Jodler, vom funky Wiener Dudler zum Gebirgsreggae. The-Le-Be, Herrgottwiesgasse 4, Graz. 6. 10., 19.30 Uhr.

Tel. 0650-91 11 803





Crossfiedler © KK

6. Oktober 2018:

Lange Nacht der Museen. Am 6. Oktober wird wieder die Nacht zum Tag: 84 Museen und Sammlungen in der Steiermark – so viele wie noch nie in der Geschichte der „Langen Nacht der Museen“ ‒ öffnen ihre Tore und laden zwischen 18 und 1 Uhr zu Besuchen ein. Mit zwei teilnehmenden Museen in Slowenien gibt es auch heuer wieder einen grenzübergreifenden Kulturgenuss. Zahlreiche eigens kreierte Zusatzveranstaltungen und spezielle Kinderaktionen versprechen außergewöhnliche Erlebnisse. Detaillierte Informationen finden sich unter: https://langenacht.orf.at

Schloss Eggenberg bei Nacht Foto © KK

7. Oktober 2018:

Das Orchester recreation präsentiert beim musikprotokoll im Rahmen des steirischen herbstes „Land der Musik“ – ein Neujahrskonzert. Österreich sei das „Land der Musik“, sagt man. Angesichts der gegenwärtigen politischen Lage gewinnt ein solch einzigartiges Selbstverständnis an zusätzlicher, beängstigender Aktualität und lieferte den Ausgangspunkt für die Auftragsarbeit „Land der Musik“ – ein Neujahrskonzert, eine Orchestersuite des Komponisten, Filmemachers, Künstlers und Copyleft-Aktivisten Christian von Borries. Dafür wurde populäre und weniger populäre Musik, die für die Konstruktion der nationalen Identität Österreichs von Bedeutung war, umgestaltet. Aus algorithmischem Sampling und Neuarrangement mittels MIDI (Musical Instrumental Digital Interface) entstand eine Collage des „Neujahrskonzerts“, von Beethoven über Mahler bis zu Johann Strauß. Auch Schulhoff und Korngold kommen vor. Das Orchester recreation wird visuell von KI (künstlicher Intelligenz)-generierten Bildern begleitet. Helmut List-Halle, Graz. 7. 10., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 81 60 70

Das Orchester recreation Foto © Werner Kmetitsch/Photowerk

