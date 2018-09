Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 28. bis 30. September empfiehlt.

Das Orchester "Klassika" © Kasic

28. September 2018:

„Aufräumen. Drei Frauen finden die Hose von Johanna Dohnal“, entwickelt

von Gabriela Hiti, Pia und Johanna Hierzegger: am Freitag in Vordernberg. Drei Frauen über 40 treffen sich, um sich gemeinsam an Johanna Dohnal zu erinnern. Sie haben recherchiert, Interviews gemacht, Bücher gelesen. Ihre Bestandsaufnahme führt zu einer fragmentarischen Erzählung und einem Mosaik subjektiver Erinnerungen, das zur Prüfung der eigenen Haltung animiert: Sind wir Feministinnen? Waren wir es je? Wollen wir es sein? Den Rahmen bildet eine Aktion als bildhafte Übersetzung der Beschäftigung mit der SP-Ministerin und mit sich selbst. „’Aufräumen’ ist eine tiefsinnige, humorvolle und ehrliche Selbstreflexion, die zeigt, dass die „Dohnalisierung der Republik noch längst nicht abgeschlossen ist“, schrieb Werner Krause in der Kleinen Zeitung. Und als „fundiert, pointiert, ironisch“ lobte die Jury des bestOFFstyria Theaterpreises das 2015 ausgezeichnete Stück. Kultursaal Vordernberg. 28.9., 19 Uhr. Shuttle-Bus-Abfahrt: Oper, Graz. 17 Uhr. (Anmeldung bis 14 Uhr: Tel. 0699-13 33 33 66)





"Aufräumen" Foto © Johannes Gellner

28. September 2018:

In memoriam Arno Möhlis: Berndt Luef & Jazztett Forum Graz. Vor einem Jahr starb der Grazer Maler Arno Möhlis. Er hatte sehr zurückgezogen gelebt und sein Tod blieb lange unbemerkt. Luefs Komposition „Seclusion“ (Einsamkeit, Abgeschiedenheit) ist ihm gewidmet. Wist, Moserhofgasse 34, Graz. 28.9., 20 Uhr. Tel. (0316) 83 66 66





Berndt Luef Foto © KK

28. September 2018:

Erwin Steinhauer und seine Lieben. In „Flieger, grüß mir die Sonne“ spielt

H. C. Artmann mit männlichen Mythen und falschen Posen. Der bekannte Schauspieler Erwin Steinhauer performt den unterhaltsamen Text und „seine Lieben“ sorgen außerdem für musikalischen Höhenflug. Kultursaal Passail. 28. 9., 20 Uhr.

Tel. 0664-44 26 933

Erwin Steinhauer Foto © Hans Ringhofer

28. September 2018:

Alterserscheinungen mit Humor begegnen. Der Name des Duos klingt ein bisserl abschreckend, Ulrike Brandtner und Elke Körbitz sind aber als „Die Menopausen“ recht witzig und kamen heuer auch ins Finale des renommierten Kabarett-Wettberbs "Grazer Kleinkunstvogel". Pfarrsaal Don Bosco, Südbahnstraße 100, Graz. 28. 9., 19.30 Uhr.

Tel. (0316) 58 14 66





"Die Menopausen" Foto © KK

28. bis 30. September 2018:

Konsequenz und Kompromisslosigkeit. „999 Flyer“ ist ein zeitgenössisches Solo-Tanztheaterstück über Kompromisslosigkeit und darüber, was diese mit sich bringt: Unsicherheit, Konsequenzen, Gefühlsachterbahn. Tänzerin Emese Horti zeigt, was es bedeutet, den eigenen Ideen treu zu bleiben. Kristallwerk, Graz. 28. bis 30. 9.

Tel. 0681-280 92 199





Emese Horti © KK

28. bis 30. September 2018:

Michelangelos Meisterwerk. Vier Jahre lebte Michelangelo auf einem Gerüst, um der Nachwelt einen der größten Kunstschätze der Welt zu hinterlassen. Für die Sonderausstellung „Der andere Blick“ wurden die Deckenfresken in nahezu originalgetreuer Größe auf die Erde geholt. Die Bilder wurden aufwendig reproduziert und auf Stoffbahnen übertragen. Per Audioguide erklärt „Michelangelo himself“ alles genau. Minoritensaal, Graz. Noch bis 30. 9. Tel. (0316) 871 871-11





Michelangelos Fresken Foto © Erich Lessing Culture and Fine A

29. September 2018:

Verschmähte Liebe, Rache, Eifersucht. Das Opernhaus Graz eröffnet die Saison mit „Cavalleria rusticana“ (Sizilianische Bauern- ehre) von Pietro Mascagni und „Pagliacci“ (Der Bajazzo) von Ruggero Leoncavallo. Die beiden Kurzopern im Stil des Verismo werden von Oksana Lyniv dirigiert. Oper, Graz. 29. 9., 19.30 Uhr (Einführung: 19 Uhr).

Tel. (0316) 80 00





Premiere im Opernhaus Graz Foto © Werner Kmetitsch

29. und 30. September 2018:

E-Mobility Play Days am Red Bull Ring. In Spielberg sind wieder

„E-Mobility Play Days“. Da kann man Modelle namhafter Autohersteller kostenlos Probe fahren, Vorträge zur Zukunft der Fortbewegung hören und Formel-E-Boliden und das originale MotoE-Bike bei Showruns sehen. Red Bull Ring, Spielberg. 29. und 30. 9. www.projekt-spielberg.com





E-Mobility Play Days Foto © Philip Platzer

30. September bis 6. Oktober 2018:

Das Russische Philharmonische Kammerorchester „Klassika“ kommt nach Frohnleiten, Weiz, Graz, Bad Radkersburg und Leibnitz. Das Russische Philharmonische Kammerorchester „Klassika“, eines der führenden Orchester Südrusslands, gastiert auch heuer wieder in der Steiermark. Das Orchester wird geleitet von Adik Abdurakhmanov, der Professor an der Akademie für Kultur und Kunst in Tscheljabinsk ist. Heuer stehen auf dem Programm: „Greetings from Russia“, bekannte Melodien russischer Komponisten, Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 in G-Dur, Hugo Wolfs „Italienische Serenade“, Tschaikowskys Sinfonietta und Kalinkovichs „Concerto Capriccio über Themen von Paganini“ für Saxophon und Orchester. Die renommierte Solisten aus Österreich sind die Pianisten Philipp Scheucher, Andreas Woyke und Martina Padinger. Ein weiterer Solist ist der erst 14-jährige Saxophonist Vladimir Petskus. Volkshaus Frohnleiten. 30. 9. – Weiz. 1. 10. – Stefaniensaal, Graz. 3. 10. – Bad Radkersburg. 5. 10. – Leibnitz. 6. 10. Tel. 0676-61 55 994





Martina Padinger Foto © Katharina Ulz

