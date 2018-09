Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufsteirern © Juergen Fuchs

14. bis 16. September 2018:

Aufsteirern. Dieses Wochenende wird wieder das Fest der steirischen Volkskultur gefeiert. Der Freitag steht unter dem Motto "Pracht der Tracht" und bringt auf dem Grazer Hauptplatz die größte Trachten-Fashion-Show Österreichs.

Der Aufsteirern Samstag präsentiert sich als Veranstaltungstag der Musik. Am musikalischen Puls der Zeit des Crossover Genres werden im Rahmen von „VolXmusik on Air“ Tradition und Innovation harmonisch vereint. Auf je einer Bühne wird traditionell musiziert und abenteuerlich experimentiert. Der traditionsreiche Grazer Oberlandler Kirtag wird heuer erstmals im Rahmen des Aufsteirern Festivals am Samstag im Landhaushof stattfinden. Die Karmeliterplatz Bühne steht ganz im Zeichen der Blasmusik mit all ihren Facetten und am Freiheitsplatz warten kulinarische und musikalische Highlights auf die Besucher.

Am Hauptplatz werden die Grazer Philharmoniker klassische Musik mit österreichischem Flair zum Besten geben. Special Guest ist Conchita.

Am Sonntag wird die ganze Grazer Innenstadt zur Bühne. Da gibt es Volksmusik (Chöre und Instrumentales) und Tanzböden, steirische Schmankerl, ein Kinderprogramm, traditionelles Handwerk und über 250 Aussteller mit ihren Produkten.

14. bis 16. 9. www.aufsteirern.at

Aufsteirern Foto © Juergen Fuchs

14. September 2018:

Summer End Concert mit Sunny Pfleger & Friends. Sunny und Paul Pfleger spielen mit Kurt Gober am Gubal Songs von Sunnys Soloalben „Skyland“ und „Time Flies“, Covers und Opus-Titel. Den 2. Teil des Abends bestreitet Sebastian Grandits & Band. Murinsel, Graz. 14. 9., 19.30 Uhr. Eintritt frei. Tel. 0664-608 72 2105

Sunny und Paul Pfleger und Kurt Gober Foto © KK

14. und 15. September 2018:

Theater Kaendace spielt „Wir fressen auf ...“. In Antonio Fians im „Standard“ erscheinenden Dramoletten begegnet man dem österreichischen Wesen in kleinen Dosen. Reinhold Kogler liefert zu den Kurzszenen schräge musikalische Happen. Literaturhaus, Graz. 14., 15., 22. 9., 20 Uhr. Tel. (0316) 83 02 55





Theater Kaendace Foto © Lotte Hubmann

14. September 2018:

Das Schauspielhaus Graz präsentiert die österreichische Erstaufführung von „The Fountainhead“ nach dem Roman von Ayn Rand. ie radikal, kompromisslos und selbstbezogen dürfen oder müssen wir Menschen sein, um in Kunst, Wissenschaft oder Wirtschaft wirklich Neues zu schaffen? In den Hauptfiguren von „The Fountainhead“, den beiden Architekten Peter Keating und Howard Roark – gespielt von Florian Köhler und Fredrik Jan Hofmann – gleichermaßen Studienfreunde und Rivalen, stoßen die Lebensphilosophien des Kollektivismus und Individualismus aufeinander. Keating erklimmt nach seinem glänzenden Uniabschluss mit Hilfe von Deals und Kompromissen schnell die Karriereleiter. Roark hingegen bleibt nach seiner vorzeitigen Exmatrikulation auf sich gestellt, weil er unbeugsam danach strebt, seine revolutionären architektonischen Entwürfe kompromisslos umzusetzen. Bis er heimlich im Auftrag und Namen Keatings ein großes Wohnbauprojekt entwirft ... Regie führt Daniel Foerster, Schauspielhaus, Graz. Premiere: 14. 9., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 80 00





"The Fountainhead" Foto © Lupi Spuma

14. September 2018:

Pollanz und Mally: Literatur trifft auf Blues. Autor Wolfgang Pollanz („pumpkinrecords“) liest einen unterhaltsamen Querschnitt durch sein Werk. „Sir“ Oliver Mally, „Der beste Bluessänger des Landes“ (Die Presse), begleitet ihn musikalisch. Schloss Dornhofen, Hart-Purgstall. 14. 9., 20 Uhr. Tel. 0676-7 400 600





Wolfgang Pollanz und Oliver Mally Foto © Christine Pollanz

15. September 2018:

„Literatur im Werk“ mit jazzigem Rahmen. Für ein polnisch-weststeirisches Literaturfeuerwerk sorgen Radek Knapp („Herrn Kukas Empfehlungen“) und Reinhard P. Gruber („Aus dem Leben Hödlmosers“). Der bekannte Saxophonist und Bandleader Sigi Feigl wird mit Freunden dazu jazzen. Werkhalle Peugeot Marko, Leibnitz. 15. 9., 19 Uhr. Tel. 0664-42 42 789





Radek Knapp Foto © Deuticke Verlag

15. September 2018:

Backstage durch die Spielzeit & Party. Iris Laufenberg führt gemeinsam mit dem Ensemble und Mitarbeiter*innen des Hauses hinter die Kulissen und durch Teile des Programms der kommenden Saison. Danach jammt Sandy Lopicic mit Freunden aus aller Welt und die Soulbrüder machen Party. Schauspielhaus, Graz. 15. 9., 19.30 Uhr.

Tel. (0316) 80 00

Iris Laufenberg Foto © Lupi Spuma

15. September 2018:

Mozarts „Mannheimer Manieren“. Das Mozartensemble der Wiener Volksoper mit Hansgeorg Schmeiser (Flöte) interpretiert sämtliche Flötenquartette von Mozart. Davor wird durch das aus dem 11. Jahrhundert stammende Gebäude geführt. Propstei Aflenz. 15. 9., Führung: 18.30 Uhr. – Konzert: 19.30 Uhr. Tel. (03861) 37 00

Mozartensemble der Volksoper Wien © KK

Ab 15. September 2018:

Um Techtelmechtel, Neid, Verschwörung und Intrige geht es in der Operette „Madame Pompadour“. Heute ist in Murau Premiere. Madame Pompadour war die Mätresse Ludwigs XV. Sie galt als die schönste Frau Frankreichs und führte einen eher flatterhaften Lebenswandel, der die Pariser Bürger empörte. Diese schillernde Figur ist auch die Heldin der gleichnamigen Operette von Leo Fall, die heute bei den Operettenspieln in Murau Premiere hat. Franz Suhrada, der soeben große Erfolge in der „Gräfin Mariza“ bei den Seefestspielen in Mörbisch feierte, wird in der nur zum Teil historisch verbürgten Geschichte seine Mätresse, verkörpert von Barbara Pöltl, vorführen. Mit Clemens Kerschbaumer, Florian Widmann und Jutta Panzenböck sind weitere Profis zu erleben. Stefan Birnhuber dirigiert Nummern wie „Heut könnt einer sein Glück bei mir machen“ oder das legendäre „Joseph, ach Joseph, was bist du so keusch?“ Regie führt natürlich wieder Wolfgang Atzenhofer. AK-Saal, Murau. Premiere: 15. 9., 19 Uhr. Weitere Termine: 21., 22., 28., 29., 30. 9. Tel. (03532) 27 20

"Madame Pompadour" Foto © Theaterrunde Murau

16. September 2018:

"Graz trifft Lemberg". Die spontane Verabredung der beiden frischgegründeten Jugendorchester der Steiermark (Landesjugendsinfonieorchester) und der Ukraine (Youth Symphony Orchestra of Ukraine - gegründet von Oksana Lyniv, der Chefdirigentin der Grazer Oper) lässt spannende musikalische Darbietungen erwarten. Auch Schülerinnen und Ensembles des Fux-Konservatoriums wirken mit. Ligeti-Saal, Mumuth, Lichtenfelsgasse 14, Graz. 16. 9., 18 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende





Oksana Lyniv Foto © Werner Kmetitsch

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.