Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 6. bis 8. Juli empfiehlt.

"Il Suonar Parlante" bei der styriarte © KK

6. und 8. Juli 2018:

styriarte. Das Barockorchester „Il Suonar Parlante“ lässt mit exzellenten Volksmusikern in „Gipsy Barock“ hören, wie viel Zigeunerton in der Barockmusik des Habsburgerreiches verborgen liegt. Da stehen Ungarische Tänze, Haiduckentänze, Zigeunertänze aus barocken Sammlungen des 17. und 18. Jahrhunderts, Polnische Tänze und Hanakische Tänze aus Stücken von Georg Philipp Telemann u. a. auf dem Programm. Das skurrile Theaterstück „Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter“ von Herzmanovsky-Orlando wird unter dem Motto „Emperor Joe“ von Karl Markovics gelesen. Für Werner Pirchner wurde es zur Anregung für seine legendäre Bühnenmusik. Das Brass-Ensemble BlechReiz interpretiert das Werk. List-Halle, Graz. 6., 8. und 9. 7., 20 Uhr. Tel. (0316) 82 50 00





Karl Markovics liest bei der styriarte Foto © Rudelstorfer

6. und 7. Juli 2018:

„Mein Freund Harvey“ beim Kürbis Wies. Elwood P. Dowd ist ein liebenswerter Junggeselle mit guten Manieren, der gerne seine Zeit in Bars verbringt. Und zwar mit seinem Freund Harvey. Und das ist ein 1,80 m großer, weißer, unsichtbarer Hase. Schlosstenne Burgstall, Wies. Premiere: 6. 7., 20 Uhr. Tel. 0664-161 55 54





"Mein Freund Harvey" Foto © Christian Koschar

6. Juli 2018:

Schweben zwischen Leben und Tod. „In der Schwebe“ heißt ein Projekt von Markus Wilfling, das die Intro-Graz-Spektion in Zusammenarbeit mit dem Universalmuseum Joanneum präsentiert. Die Performance von Bernadett Dichtinger verbindet am „Bettgalgen“ Klinik und Zirkusbühne. Lesliehof, Joanneumsviertel, Graz. 6. 7., 19 Uhr. www.intro-graz-spection.at





"In der Schwebe" © Alexandra Gschiel

6., 7. und 8. Juli 2018:

Zaubermärchen von Ferdinand Raimund. Von Fortunatus Wurzel, der Fee Lakrimosa, von Überheblichkeit, Rache und wahrer Liebe erzählt „Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär“. Der Theaterverein „Theater am Hof“ spielt heuer Ferdinand Raimund. Hoke-Saal, Stift, Rein. Premiere: 6. 7., 19 Uhr. Tel. (03124) 51 6 21





"Der Bauer als Millionär" Foto © Oberländer

7. Juli 2018:

Vom Grazer Landhaushof bis zum Dachstein-Gletscher. Am Samstag erklingt wieder die ORF Steiermark Klangwolke. Das styriarte-Konzert „Schubert in Stainz“ – dirigiert von Andrés Orozco-Estrada – ist bei rund 30 öffentlichen Veranstaltungen als Public Viewing zu erleben. 7. 7., 21 Uhr. steiermark.ORF.at/klangwolke





Dirigent Andres Orozco-Estrada Foto © Werner Kmetitsch

6., 7. und 8. Juli 2018:

Komödiantisches von Nestroy und Meisl. Das Theater im Sensenwerk bringt heuer zwei komödiantische Einakter mit Musik: „Hinüber-Herüber“, ein Schwank von Johann N. Nestroy und „Othello, der Mohr in Wien“, eine Parodie von Carl Meisl. Sensenwerk, Deutschfeistritz. Premiere: 6. 7., 20 Uhr. Tel. (03127) 41 3 66





Das Theater im Sensenwerk Foto © Stefan Haring

7. Juli 2018:

Vivaldis Sommer aus den „Vier Jahreszeiten“. Der Judenburger Sommer wird mit „Hymnus II“ eröffnet. Concerto classico nuovo, Studio Percussion Graz, der Singkreis St. Rupert Fohnsdorf, Margot Oitzinger, The-resa Dlouhy u. a. interpretieren Vivaldi. Kulturzentrum, Judenburg. 7. 7., 20 Uhr. Tel. (03572) 83 141-253





Sopranistin Theresa Dlouhy Foto © Pia Clodi

7. und 8. Juli 2018:

„Der Chef weiß von nichts“. Eine Firma, in der der Chef der Einzige ist, der nicht weiß, was sich abspielt, ein korrupter Mitarbeiter, zwei recht unterschiedliche Bürodamen und eine plötzlich auftauchende Amerikanerin , die zusätzlich für Verwirrung sorgt ... Das Theater im Park spielt „Der Chef weiß von nichts“. Park, St. Ruprecht/Raab Premiere:

7. 7., 20.30 Uhr. Tel. 0664-369 33 13





"Der Chef weiß von nichts" Foto © KK

7. Juli bis 11. August 2018:

Öblarner Festspiel "Die Hochzeit" von Paula Grogger. Wenn der Biddelmann (Hochzeitslader) auf dem Kirchplatz erscheint, lädt er Publikum und Spieler ein, ins Jahr 1821 zu reisen. Der besondere Reiz an dem Öblarner Festspiel „Die Hochzeit“ ist, dass die Öblarner zum Teil auch ihre eigenen Vorfahren spielen. Der Marktplatz als Naturkulisse füllt sich mit Schulkindern und einem Lehrmeister, der fleißig mit den Kindern für den Empfang des steirischen Prinzen probt. Dorfleute, Chormädchen und noble Gäste aus der Umgebung mischen sich ins Gespräch, unterhalten sich über das Wirken des steirischen Prinzen und seine heimliche Geliebte Anna Plochl, Bürgerstocher aus Aussee. Als der Hochzeitszug mit Erzherzog Johann erscheint, geht so Einiges schief, doch dieser hat lächelnd Einsehen für das Missgeschick. Über 300 Öblarnerinnen und Öblarner wirken im Stück als Laienschauspieler mit und spielen in traditioneller Tracht. Öblarn. Öblarn. Ab 7. 7. www.festspiel.at

Öblarner Festspiele Foto © Christoph Huber

7. Juli 2018:

„Die Hochzeit des Figaro“ auf Schloss Kittsee. Graf Almaviva und seine Gattin befinden sich mit ihrer Dienerschaft auf Sommerfrische in der Marillengemeinde Kittsee. Das dortige Schloss bietet die Bühne für allerlei Verwechslungen. In einer eigens für die Festspiele Kittsee kreierten Neufassung von Florian Stanek wird Mozarts Opera buffa „Die Hochzeit des Figaro“ in neuem Gewand auf die Bühne gebracht. Dirigent ist Joji Hattori. Schloss Kittsee, Burgenland. 7. 7., 18.30 Uhr (danach: 13., 14., 20. und 21. 7.) www.sommerfestival.at





Schloss Kittsee Foto © KK

