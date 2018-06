Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 29. Juni bis 1. Juli empfiehlt.

Gilbert Prilasnig © APA/GEORG HOCHMUTH

29. Juni 2018:

Literatur & Fußball. Der Kulturverein K3 lädt wieder zum inzwischen schon traditionellen Straßengler Literaturfest. Den Auftakt macht Klaus Zeyringer, der kürzlich mit Standard-Redakteur Stefan Gmünder „Das wunde Leder. Wie Kommerz und Korruption den Fußball kaputt machen“ bei Suhrkamp veröffentlichte. Danach gibt Ex-Sturm-Kicker Gilbert Prilasnig Einblicke in das European Street Football Festival, das nächste Woche in Graz stattfindet. Brasilien-Experte Alois Gstöttner präsentiert sein Werk „Gooool do Brasil. Kartografie einer nationalen Leidenschaft“. Der Steilpass geht dann an den bekennenden Fußballfan und Autor Franzobel, der aus seinem aktuellen Roman lesen wird. Zum Rahmenprogramm gehören Torwand und Micro-Soccer; dabei hat das Publikum auch Chancen zu gewinnen. Was? Natürlich Bücher. Und Carola Gartlgruber wird amüsant moderieren. Parkresidenz, Grazerstraße 12, Gratwein-Straßengel. 29. 6., 18 Uhr. Tel. 0664 - 41 70 149





Franzobel Foto © Sabine Hoffmann

29. Juni 2018:

Pop, Elektro und didgelastiger Trance-Vibe. 10 Jahre „Didge & Bass“: Das wird gefeiert. Mit der didge trance music von The RhythMen, mit Air Rapide, The Uptown Monotones (Bild), dem Natural Soundsystem DJ und Visuals von OchoReSotto. Postgarage, Dreihackengasse 42, Graz. 29. 6., 22 Uhr. Tel. 0699-11 606 604





The Uptown Monotones Foto © Ulrike Rauch

29. Juni 2018:

Witzig, spritzig, schräg und groovy. Jelena Popran aus Serbien, Ljubinka Jokic aus Bosnien, Maria Petrova aus Bulgarien und Lina Neuner aus Wien sind „Madame Baheux“ und bringen Folk-Songs, Eigenes, Jazziges, Lieder von Brecht bis Kreisler u. a. Schloss Lind, St. Marein, Neumarkt. 29. 6., 20 Uhr. Tel. (03584) 30 91

Madame Baheux Foto © KK

29. Juni 2018:

Beschwingt, ungestüm und natürlich. „Ob Einlage mit Bodypercussion, musikalischer Witz, Aufforderung zum Mitsummen, perlende Soli, tönende Dialoge: Das Moritz Weiß Klezmer Trio brachte sich fulminant zu Gehör“, lobte die Kleine Zeitung. Mit „Klezmer Explosion“ ist es in der Brücke. Grabenstraße 39a, Graz. 29. 6., 20 Uhr. Tel. (0316) 67 22 48





Moritz Weiß Klezmer Trio Foto © Julian Koch

29. Juni und 1. Juli 2018:

„Music for a Summer’s Eve“. Meinhard Holler (Violoncello) und Caroline Bergius (Cembalo) interpretieren altfranzösische Tänze von Marais, die Cello-Suite Nr. 2 von Bach und dessen Duo-Sonate Nr. 2, Schnittkes Suite im Alten Stile, Cembalowerke von Byrd u. a. Pfarrkirche, Preding. 29. 6., 19 Uhr. – Leechkirche, Graz. 1. 7., 17 Uhr.

Tel. 699-10 52 68 73





Meinhard Holler und Caroline Bergius Foto © KK

30. Juni 2018:

"Mongos". Zwei, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Francis, der besonnene Poet (Multiple Sklerose) und Ikarus, der Checker, der sein Herz auf der Zunge trägt (Querschnittslähmung). Trotzdem – oder vielleicht deshalb – sind sie beste Freunde und reden über alles Mögliche: Saufen, Autos, Mädchen aufreißen. Dazwischen Lachkrämpfe. Eine perfekte Freundschaft, möchte man meinen. Dann taucht eines Tages Jasmin auf (Reitunfall), und binnen kürzester Zeit eskaliert alles – aber nicht so, wie man zunächst vermuten möchte … „Mongos“ von Sergej Gößner ist eine einfache Geschichte voller Humor und Tiefe über zwei liebenswerte Aufschneider, Profilneurotiker und Poser, die an der Schwelle zum Erwachsenwerden über ihr brüchiges Image stolpern. Das Stück wurde beim renommierten Heidelberger Stückemarkt ausgezeichnet und ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. TaO!, Graz. Premiere: 30. 6., 19 Uhr.

Tel. (0316) 67 32 91

"Mongos" Foto © Follow the Rabbit

30. Juni 2018:

Festival-Finale mit Musik und Graffiti-Live-Painting. Höhepunkt des Int. Jugendkulturfestivals ist die „Music Night am Stubenbergsee“ mit Graffiti-Live-Painting. Line Up: Solarkreis, Screenager, Cradle Trio u. a. Street Art: HNRX, Joachim, Frankie Strand u. a. Stubenberg am See. 30. 6., ab 17 Uhr. Eintritt frei! Tel. 0650 83 11 243





Graffiti von Frankie Strand Foto © Int. Jugendkulturfestival

30. Juni 2018:

A cappella pop music für die Kinderkrebshilfe. Das Ensemble „voc[al:]ternative“ lädt auf eine Zeitreise durch bekannte Popsongs der letzten Jahrzehnte. Hits wie „Don’t stop me now“ oder „Only Human“ werden frisch aufbereitet und neu interpretiert. Orpheum, Graz. 30. 6., 20 Uhr. Tel. 0664-88 55 20 27





Das Ensemble voc[al:]ternative © KK

30. Juni 2018:

Musiksalon Erfurt. Unter dem Motto „Musikalische Reise eines griechischenWanderers“ interpretieren Zafeirios Koutelieris (Bariton), Aliki Gianniou (Klavier) und Daniel Doujenis (Sprecher) Werke von Kostas Giannidis, W. A. Mozart, Giannis Ritsos, Mikis Theodorakis u. a. Herrengasse 3, Graz. 30. 6., 19.30 Uhr. Tel. 0699-12 19 73 73

Musik und Lesung im Musiksalon Erfurt Foto © KK

1. Juli 2018:

Klavierkonzert mit Schubert, Liszt und Rachmaninov. Der vielfach prämierte Pianist Pavel Kachnov studierte an der Tschaikowski Nationalakademie in Kiew und in Wien bei Oleg Maisenberg. In Lafnitz präsentiert er Werke von Schubert, Rachmaninov und Liszt.

Kultursaal, Lafnitz. 1. 7., 17 Uhr. Tel. 0664- 12 17 953





Pavel Kachnov © KK

