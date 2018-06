Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 8. bis 10. Juni empfiehlt.

Biedermeierfest in Bad Gleichenberg © TV Bad Gleichenberg

8. und 9. Juni 2018:

Aniada a Noar und das Trio Altrioh eröffnen die Sommerreihe „Murwärts“ in der Brücke. Die Rosetti Sisters & Micky the Orchestra folgen.

Dass Aniada a Noar zur steirischen Volksmusikszene zählen, hat letztlich mit einem weit gefassten Begriff von Volkskultur zu tun. Denn von Anfang an beschäftigen sich die Musiker intensiv mit der Volksmusik verschiedener Regionen und erlebten bei vielen Reisen und Begegnungen das ganze Spektrum europäischer Musikkultur. Dieser Blick in die Ferne ist ihnen wichtig für die Wertschätzung der Nähe. Im gemeinsamen Projekt mit dem friulanischen Trio Altrioh (Emma Montanari, Giulio Venier und Jan Kaberlhof) treffen sich Innovation und Tradition und führen zu profunden musikalischen Erkundungen und zu einem impulsiven Gemisch.

Gleich tags darauf sind in der Brücke die Rosetti Sisters, eine jam- und grooveorientierte Band aus österreichischen, serbischen und slowenischen Musikverrückten & „Micky the Orchestra“ zu hören. Die Brücke, Grabenstraße 39, Graz. 8. und 9. 6., jeweils 20 Uhr.

Tel. (0316) 67 22 48

Viele weitere Events in unserer Eventdatenbank

Aniada a Noar und das Trio Altrioh Foto © KK

8. Juni 2018:

Karlheinz Miklin Trio mit Erweiterung zum Sextett. 40 Jahre Karlheinz Miklin Trio (aktuell mit Ewald Oberleitner und Karlheinz Miklin jr.): beim Jubiläumskonzert gibt es mit Gerhard Ornig, Daniel Holzleitner und Anil Bilgen eine Verstärkung zum Sextett. Stockwerk, Jakominiplatz 18, Graz.

8. 6., 21 Uhr. Tel. 676-31 59 551





Das Karlheinz Miklin Trio Foto © KK

8. bis 10. Juni 2018:

Konzert, Picknick im Grünen und Biedermeierfest. Im historischen Kurort Bad Gleichenberg ist Biedermeierfest. Am Freitag lädt das Girardi Ensemble zum „Walzertraum“, am Samstag ist Picknick mit Musik und am Sonntag wird der ganze Ort zur Bühne. Bad Gleichenberg. 8. 6., 19 Uhr, 9. 6., ab 14.30 Uhr, 10. 6., ab 10 Uhr.

Tel. (03159) 22 03





Das Girardi Ensemble Foto © Photowerk

8. Juni 2018:

KUG-Redoute. Ein exquisites musikalisches Feuerwerk bietet wieder die Redoute der Kunstuniversität Graz. Zu hören sind: die Brassband unter Uwe Köller, das KUG JazzOrchester, das Prohibition Orchestra unter Nobuo Watanabe, Walzer, Tango, Barock und Pop. Kunstuniversität, Graz. 8. 6., 20.30 Uhr. Eintritt: freie Spende

Bläser-Fanfare bei der KUG-Redoute Foto © Johannes Gellner

9. und 10. Juni 2018:

Ritterfest. „Die Welt der Ritter“ ist das Motto beim Burgfest in Lockenhaus. Da gibt es Tempel-, Ordensritter und Pilger, die Vorführungen des Medicus, die Kampf- und Schießvorführungen, Bogenschützen und Ritterspiele, Kinderprogramm und Handwerk. Dazu kommt noch Gaukelei mit Halibux, Harfenkonzerte in der Kapelle, Führungen, eine Feuershow bei Sonnenuntergang u. v. m. Ritterburg Lockenhaus. 9. und 10. 6., ab 10 Uhr. Tel. (02616) 23 94 0 www.ritterburg.at

Ritterfest in Lockenhaus Foto © Digital Fritz

10. Juni 2018:

Sonntagsmatinée rund um Brahms. Unter dem Motto „About Brahms“ interpretieren die exzellenten Musiker Friedrich Kleinhapl (Cello) und Andreas Woyke (Klavier) Werke von Brahms. Heidrun Maja Hagn liest dazu Heiteres und Persönliches aus Briefen und Berichten an und über Brahms. Kurhaus St. Radegund. 10. 6., 11 Uhr. Tel. 0664-300 71 61





Andreas Woyke und Friedrich Kleinhapl Foto © Christian Jungwirth

9. und 10. Juni 2018:

Ein Wochenende für Fans der Chormusik: In der Herz-Jesu-Kirche, in der Kirche St. Andrä und im Grazer Dom finden Konzerte statt. endelssohns berühmtes Oratorium „Elias“ wird vom Grazer Universitätschor, dem Chor der Herz-Jesu-Kirche, den Grazer Kapellknaben, dem Chor des Kulturforums Friesach und der Capella Calliope unter der Leitung von Matthias Unterkofler aufgeführt. Jelena Widmann, Olena Pruscha, Roman Pichler und Josef Pepper sind die Solisten.

Gemeinsam mit dem Kammerchor Vox Humana aus Gumpoldskirchen präsentiert Mondo Musicale unter Markus Zwitter bei „Viva la musica“ Chormusik aus der Renaissance und der Gegenwart und österreichische Volkslieder.

Grazer Domchor und -orchester laden unter der Leitung von Josef M. Doeller zur Grazer Erstaufführung von Wolfram Wagners Oratorium „Edith Stein“. Die Solisten: Dorit Machatsch und Walter Wegscheider.

Elias. Herz-Jesu-Kirche, Graz. 9. 6., 19.30 Uhr. Tel. 0664-24 09 553

Viva la musica. St. Andrä, Graz. 10. 6., 18 Uhr. Tel. 0650-21 81 247

Wagner. Dom, Graz. 10. 6., 18.30 Uhr





Die Grazer Kapellknaben Foto © Herbert Orthacker

9. und 10. Juni 2018:

In Ramsau ist wieder „Frühlingsfest der Pferde“. Da gibt’s Blumenfiguren, gezogen von prächtig geschmückten Pferden, Trachtentanzgruppen und Schuhplattler, musikalische Wanderungen u. a. Ramsau am Dachstein. 9. (10 bis 23 Uhr) und 10. 6. (Umzug: 11 Uhr) Mehr Infos hier!

Frühlingsfest der Pferde Foto © Rene Eduard Perhab

10. Juni 2018:

Die steirischen Bäuerinnen laden zum Krapfensonntag: Da gibt Bauern- Apfel-, Stangl- und Tauchmodelkrapfen, Schneeballen, Weinstrauben, gebackenen Mäuse u. v. a. Insgesamt rund 20 süße und pikante Krapfenarten. Und sogar eine Kinder-Krapfenbackstube. Steiermarkhof, Graz. 10. 6., 10 bis 17 Uhr. Tel. (0316)80 50-12 80

Steirischer Krapfensonntag Foto © Fischer

10. Juni 2018:

Mit dem Roten Blitz zum Nostalgiefest. Die Steirischen Eisenbahnfreunde laden am Vatertag zur Fahrt mit dem Roten Blitz zum Eisenbahn-Nostalgiefest ins Südbahnmuseum nach Mürzzuschlag. Da gibt es einen Philatelietag der Post, den Eisenbahnflohmarkt, einen Kinderspielbereich u. v. a. Hauptbahnhof, Graz. 10. 6.,

8.43 Uhr. Tel. 0664-488 30 30





Der Rote Blitz Foto © Steirische Eisenbahnfreunde

