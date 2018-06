Was die Aviso-Redaktion der Kleinen Zeitung am Wochenende von 1. bis 3. Juni empfiehlt.

Das Narzissenfest in Bad Aussee © APA/BARBARA GINDL

1. bis 3. Juni 2018:

Mit dem 59. Narzissenfest verwandelt sich das Ausseerland wieder in ein Blütenmeer. Am Freitag ist Maitanz der Kinder sowie die Narzissennacht mit Musik, Kulinarik und offenen Geschäften. Am Samstag finden der Blasmusik-Sternmarsch und am Abend eine Trachtenmodeschau statt. Nach dem Stadtkorso in Bad Aussee führt beim Finale am Sonntag der Festzug nach Altaussee, wo der Bootskorso mit den Narzissenfiguren erfolgt. 1. bis 3. 6. In und rund um Bad Aussee. Tel. (03622) 52 2 73;

alle Programmpunkte: www.narzissenfest.at

1. Juni 2018:

Ausstellung und Konzert. Das Murauer Handwerksmuseum eröffnet die Saison mit einer Sonderausstellung: „Murauer Kapuziner 1648–1968. Missionare, Katecheten, Bettelmönche, Gärtner, Sammler, Wohltäter“. Das renommierte Phönix Bläserquintett spielt an diesem Abend Kompositionen für Holzbläserquintett vom Barock bis hin zu Johann Strauß und George Gershwin. Handwerksmuseum, Murau. 1. 6.,

19 Uhr. Tel. 0664-992 14 28

Das Phönix Bläserquintett Foto © KK

1. Juni 2018:

Grunge, Rock, Metal. Die amerikanische Band „Puddle of Mudd“ zählt mit mehr als sieben Millionen verkauften Alben und Hits wie „Blurry“ und „Control“ zu einer der größten Bands der Post-Grunge-Ära. Heute sind sie mit Psycho Village und Rev Kiddo im Explosiv. Morgen spielen dort bei „Volk Metal Jacket“ die Gruppen Loc’Nar, Sonic Riot und Shotdown auf. Explosiv, Graz. 1. 6., 18.30 Uhr und 2. 6., 20 Uhr. Tel. 0676-347 80 28

Puddle of Mudd Foto © KK

1. und 2. Juni 2018:

Pubertätstragödie. Das einstige Skandalstück „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind, 1906 entstanden, thematisiert das sexuelle Erwachen und die erste Liebe Jugendlicher. Die Gymnasiasten Melchior, Moritz und die 14-jährige Wendla suchen vergeblich nach Antworten auf die drängenden Probleme der Pubertät, aber sie werden weder von den Eltern noch den Lehrern verstanden.Kristallwerk, Graz. 1. und 2. 6. Tel. 0660- 55 24 0 93

Frühlingserwachen Foto © Nicolas Galani

1. und 2. Juni 2018:

"Babylon". Je länger Berni Wagner in der Großstadt wohnt, desto mehr leidet er am Gegenteil von Fremdenhass: Er mag niemanden, den er kennt. Daher geht er mit Leuten, die er nicht kennt, an Orte, zu denen er nicht eingeladen ist, und unterhält sich dort über Themen, von denen er nichts versteht. Im Kabarett „Babylon!“ trifft zähflüssiger Alltag auf urbane Legende. Theatercafé, Mandellstraße 11, Graz. 1. und 2. 6., jeweils 20 Uhr. Tel. (0316) 82 53 65

Berni Wagner Foto © ORF/Astrid Knie

1. bis 3. Juni 2018:

Drei Freunde beschließen, alles, was es gibt, gerecht miteinander zu teilen. Die Kompanie Freispiel zeigt im Theaterstück ab 5 Jahren "Ein Stück teilen" humorvoll, wie das geht. Kindermuseum FRida & freD, Graz. 1. bis 3. 6., jeweils 16 Uhr. Tel. (0316) 872 77 00

Kompanie Freispiel Foto © Susanna Hofer

1. und 2. Juni 2018:

„Text im Klang“ versteht sich als Labor, das mediale Verschränkungen umzusetzen versucht: impuls, der Verein zur Vermittlung zeitgenössischer Musik, gab dafür fünf Kompositionen in Auftrag, die ihren Impuls in Alexander Kluges Text „Die Sehnsucht der Zellen“ finden. Das Ensemble Schallfeld wird die in Lesungen und Vortrag eingebetteten Werke uraufführen. Die Kompositionen stammen von Francisco José Domínguez Roble, Diego Jiménez Tamane, Jinwook Jung, Anna Korsun und Elena Rykova. Text im Klang. Literatur und Neue Musik. Kulturzentrum bei den Minoriten, Mariahilferplatz 3, Graz. 1. 6., 20 Uhr und 2. 6. 10 bis 14 Uhr. Tel. (0316) 71 11 33 27. Eintritt frei!

Anna Korsun © Konrad Fersterer

2. Juni 2018:

Thema Reformation. Im Literaturcafé der Buchhandlung Moser präsentiert Superintendent Hermann Miklas als Herausgeber das Buch „gegeneinander, nebeneinander, miteinander. Das Reformationsjubiläum 2017 in der Steiermark“. Buchhandlung Moser, Am Eisernen Tor, Graz. 2. 6., 10 Uhr. Tel. (0316) 83 01 10-29

Hermann Miklas Foto © KANIZAJ MARIJA-M. 2013

2. und 3. Juni 2018:

Garten-Lust-Fest. Die Faszination schön gestalteter Gärten ist zeitlos. Um sie allgemein erlebbar zu machen, hat der Verein „GartenLust“ die schönsten Gärten zusammengefasst, die zum Staunen und Genießen einladen. Von liebevoll gestalteten Privatgärten und hochwertigen öffentlichen Gärten bis zu professionell gestalteten Firmengärten und lehrreichen Ausbildungsstätten. Beim Garten-Lust-Fest gibt es wieder ein vielfältiges Programm. So wird in Philemons Garten (Entschendorf bei Gleisdorf) ein Afrikanisches Fest mit Musik gefeiert, in Little Paradise - Fernitz gibt es eine Ausstellung mit Glaskunst von Rosenhof und im NaturLese-Park in Neumarkt heißt es „Mit den Elementen leben!“. „Orient trifft Almenland“ ist das Motto in Sulamiths Garten (St. Kathrein am Offenegg), „Rosenträume“ im Landhausgarten Sabine Kraus (Lödersdorf) und „Feuer & Kunst im Garten“ bei Gerhard Horvath in Deutsch-Kaltenbrunn. 2. und 3. 6. www.garten-lust.at

Marias gARTenkunst in Thörl Foto © KK

