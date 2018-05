Facebook

Impro Cup 2018 © Johannes Gellner

Einige der besten Impro-Spieler aus aller Welt versammeln sich im Orpheum zu einer Woche voller Premieren und am Samstag zum ersten Improvision Song Contest des Landes!

Das Improvisationstheater entwickelt sich ständig weiter. Neue Gruppen entstehen und reagieren auf die Alteingesessenen. Die Routiniers inspirieren die Debütanten, die Alten lernen von den Jungen.



Eigens für den Impro Cup 2018 bildet sich ein internationales Ensemble von Impro-Spieler, das mehrere Generationen von Improvisateuren aus verschiedensten Teilen der Welt vereint.



Im Gepäck haben die Gäste Impro-Spezialitäten aus der ganzen Welt, die sie dem Grazer Publikum präsentieren werden. Die Woche startet mit einem Theatersportmatch mit buntgemischten Teams, danach gibt es jeden Abend ein neues Showformat und am Ende des Festivals kämpfen am Samstag im großen Saal alle um die Herzen des Publikums und den Impro Cup, der im Format eines Improvision Song Contests ausgespielt wird: ausschließlich mit Liedern, die im Moment entstehen.



Die Shows sind vorwiegend in leicht verständlichem Englisch, der Improvision Song Contest in der jeweiligen Landessprache der Spieler.



Generations of Entertainment

Internationales Festival der Theaterimprovisation vom 14. bis 19. Mai Orpheum eXtra

Alle Informationen hier!